■これまでのあらすじ

頻繁に家にやって来る義家族が家のモノを盗んでいるのではないかと疑う妻。夫は家族を泥棒扱いされて怒るが、犯人は義弟だった。しかも義弟は「家族なんだからお金ぐらいいいだろう？」と笑っていた。そこで妻は「警察に行きましょう」と告げるが…？

義弟のことを警察に通報すると言うと、夫も義家族も「家族なんだし」という言葉でうやむやにしようとしました。またそれ…。家族相手なら何をしても許されるの？ 家族なら何をされても目をつぶらないといけないの？

義弟は私にとって親戚のひとりでしかなく、この間までは他人だった人。そんな人に私のお金を盗まれて「家族なんだし」と黙っていられるわけないでしょう！けれども、夫は私を冷たいと責めてきました。あなたは誰の夫なの？ 誰の親になるの？ 実家の人たちだけを家族と考えているのなら…もう、離婚しましょう。私の家を、あなたたちの家の延長にしないで。

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:茅野（イラスト監修：インクルーズ）、プロット:日野光里(フィクション・スタジオ)