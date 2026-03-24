ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第4四半期）
予想 2.4% 前回 2.8%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 3.4% 前回 2.8%（単位労働費用・前期比)
22:00
ハンガリー中銀政策金利（3月）
予想 6.25% 前回 6.25%
22:30
チポローネECB理事、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席
ピル英中銀チーフエコノミスト、欧州通貨金融フォーラム（SUERF）出席
22:45
米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）
予想 51.2 前回 51.6（製造業PMI・速報値)
予想 52.1 前回 51.7（非製造業PMI・速報値)
予想 52.1 前回 51.9（コンポジットPMI・速報値)
23:00
米リッチモンド連銀製造業指数（3月）
予想 -9.0 前回 -10.0
25日
0:15
チュディン・スイス中銀理事、イベント講演
0:45
レーンECBチーフエコノミスト、ECB会議挨拶
2:00
米2年債入札（690億ドル）
シュレーゲル・スイス中銀総裁、金融政策および経済状況について講演
7:10
コンウェイNZ中銀チーフエコノミスト、NZ経済状況について講演
7:30
バーFRB理事、経済見通しについて講演（質疑応答なし）
※予定は変更されることがあります。
米非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第4四半期）
予想 2.4% 前回 2.8%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 3.4% 前回 2.8%（単位労働費用・前期比)
22:00
ハンガリー中銀政策金利（3月）
予想 6.25% 前回 6.25%
22:30
チポローネECB理事、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席
ピル英中銀チーフエコノミスト、欧州通貨金融フォーラム（SUERF）出席
22:45
米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）
予想 51.2 前回 51.6（製造業PMI・速報値)
予想 52.1 前回 51.7（非製造業PMI・速報値)
予想 52.1 前回 51.9（コンポジットPMI・速報値)
23:00
米リッチモンド連銀製造業指数（3月）
予想 -9.0 前回 -10.0
25日
0:15
チュディン・スイス中銀理事、イベント講演
0:45
レーンECBチーフエコノミスト、ECB会議挨拶
2:00
米2年債入札（690億ドル）
シュレーゲル・スイス中銀総裁、金融政策および経済状況について講演
7:10
コンウェイNZ中銀チーフエコノミスト、NZ経済状況について講演
7:30
バーFRB理事、経済見通しについて講演（質疑応答なし）
※予定は変更されることがあります。