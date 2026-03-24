21:30
米非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第4四半期）
予想　2.4%　前回　2.8%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想　3.4%　前回　2.8%（単位労働費用・前期比)

22:00
ハンガリー中銀政策金利（3月）
予想　6.25%　前回　6.25%

22:30　
チポローネECB理事、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席
ピル英中銀チーフエコノミスト、欧州通貨金融フォーラム（SUERF）出席

22:45
米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）
予想　51.2　前回　51.6（製造業PMI・速報値)　
予想　52.1　前回　51.7（非製造業PMI・速報値)
予想　52.1　前回　51.9（コンポジットPMI・速報値)

23:00
米リッチモンド連銀製造業指数（3月）
予想　-9.0　前回　-10.0

25日
0:15　
チュディン・スイス中銀理事、イベント講演

0:45　
レーンECBチーフエコノミスト、ECB会議挨拶

2:00　
米2年債入札（690億ドル）
シュレーゲル・スイス中銀総裁、金融政策および経済状況について講演

7:10　
コンウェイNZ中銀チーフエコノミスト、NZ経済状況について講演

7:30　
バーFRB理事、経済見通しについて講演（質疑応答なし）


※予定は変更されることがあります。