ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

21:30

米非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第4四半期）

予想 2.4% 前回 2.8%（非農業部門労働生産性・前期比)

予想 3.4% 前回 2.8%（単位労働費用・前期比)



22:00

ハンガリー中銀政策金利（3月）

予想 6.25% 前回 6.25%



22:30

チポローネECB理事、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席

ピル英中銀チーフエコノミスト、欧州通貨金融フォーラム（SUERF）出席



22:45

米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）

予想 51.2 前回 51.6（製造業PMI・速報値)

予想 52.1 前回 51.7（非製造業PMI・速報値)

予想 52.1 前回 51.9（コンポジットPMI・速報値)



23:00

米リッチモンド連銀製造業指数（3月）

予想 -9.0 前回 -10.0



25日

0:15

チュディン・スイス中銀理事、イベント講演



0:45

レーンECBチーフエコノミスト、ECB会議挨拶



2:00

米2年債入札（690億ドル）

シュレーゲル・スイス中銀総裁、金融政策および経済状況について講演



7:10

コンウェイNZ中銀チーフエコノミスト、NZ経済状況について講演



7:30

バーFRB理事、経済見通しについて講演（質疑応答なし）





※予定は変更されることがあります。

外部サイト