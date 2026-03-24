大谷・佐々木で明暗分かれる 大谷翔平は快音二塁打も途中交代 佐々木朗希は制球乱れ8四死球5失点と課題残す



大谷翔平・佐々木朗希（c）SANKEI

＜2026年3月23日（日本時間24日） オープン戦 ドジャース 7-7 エンゼルス ＠ドジャースタジアム＞

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ドジャースの大谷翔平（31）がエンゼルスとのオープン戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2打数1安打の内容で途中交代した。

一方で先発した佐々木朗希投手（24）は制球に苦しみ、2回5失点と開幕に向けて不安を残す結果となった。

大谷は初回、エンゼルス先発の左腕デトマーズと対戦し、スライダーにタイミングを外され二ゴロ。

しかし3回の第2打席では、同じくスライダーを完璧に捉え、左中間フェンス直撃の二塁打を放った。鋭い打球は状態の良さを示す内容となり、その後は4回の第3打席で代打を送られて交代した。

一方、この日先発した佐々木は立ち上がりから制球が定まらなかった。

初回、先頭打者に死球を与えると、四球とフィルダーズチョイスで無死満塁のピンチを招き、押し出し四球を含む無安打で2失点。なおも制球が乱れ、合計6四死球と崩れたところで降板となった。

オープン戦特別ルールにより再登板した2回以降は併殺打などで無失点に抑える場面もあったが、最終的に2回66球、無安打ながら5失点、8四死球という内容。

球威は見せたものの、ストライクゾーンで勝負できない投球が目立った。

試合はエンゼルスが18安打7得点、ドジャースも12安打で追い上げたが及ばず、7対7の展開の中で課題と収穫が交錯する一戦となった。

大谷は開幕に向けて順調な調整ぶりを示した一方、ローテーション入りが期待される佐々木は制球面の立て直しが急務。

開幕直前の実戦で、チーム内でも明暗が分かれる内容となった。

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