【明治安田J1百年構想リーグ】京都サンガF.C. 1−1（PK5−4）名古屋グランパス（3月22日／サンガスタジアム by KYOCERA）

【映像】魔法のような「股抜きドリブル」

まさに無双状態だ。J1リーグ月間MVPが華麗に相手を突破。圧巻の股抜きドリブルがSNSで話題となっている。

3月22日の明治安田J1百年構想リーグ第8節で、京都サンガF.C.と名古屋グランパスが対戦。1−1からPK戦を制した京都が勝点2を獲得した。

この試合で傑出したパフォーマンスを見せたのが、京都のFWマルコ・トゥーリオだ。4−3−3システムのCFで先発したブラジリアンは、序盤から勢いよく相手ゴールに迫ると、11分には卓越したテクニックを発揮する。

左サイドでFW新井晴樹からタッチライン沿いで縦パスを受けたトゥーリオは、身体を反転して前向きの状態を作る。そして、呼び込んだボールを右足の爪先からアウトサイドあたりでソフトタッチ。アプローチにきた名古屋のDF藤井陽也の股を見事に抜いたのだ。

左サイドを完璧に攻略したトゥーリオは、少し縦に持ち運び、すぐさま右足のアウトサイドでアーリークロスを出す。走り込んだMF奥川雅也はファーストタッチが乱れたものの、その落としたパスからMF平岡大陽がミドルシュートを放つ。惜しくもゴールとはならなかったものの、背番号11が圧巻のチャンスメイクを見せた。

「トゥーリオはJリーグでいちばん上手い」の声も

解説の播戸竜二氏は「おぉ！」と驚きの声を漏らし、リプレイを見ながら「ここで股を抜いたと。サンガスタジアムが沸きましたよね」とコメントした。

ブラジル人らしいアイデアとテクニックが両立した股抜き突破は、SNS上でも大きな話題に。ファンからは「段違い」「えげつない」「今季のJリーグで、見とって一番楽しいのは間違いなくマルコ・トゥーリオ」「本日も安定に人間やめてる」「マルコ・トゥーリオはJリーグでいちばん上手い」「マルコ無双！」「今日も今日とてマルコ劇場」「マルコ・トゥーリオゲーじゃん」「まさに魔法使い」など称賛の声で溢れた。

トゥーリオは技ありボレーを含む2ゴール・1アシストの活躍が評価され、2月度の「明治安田J1百年構想リーグ WEST KONAMI 月間MVP」を受賞。今月も第6節に1ゴール、今節も77分に同点ゴールを決めるなど好調を維持し、エースのFWラファエル・エリアスを負傷で欠く中、京都の攻撃を力強く華麗に牽引している。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

