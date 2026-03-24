詐欺の被害金が入っていた凍結口座から現金を不正に引き出すなどしたとして、弁護士の男らが警視庁に逮捕されました。男らは53億円近くをだまし取った詐欺グループのメンバーとみられています。

詐欺などの疑いで逮捕されたのは、横浜市の弁護士・高田康章容疑者（47）と千葉県市川市の職業不詳・鈴木一樹容疑者（50）です。

高田容疑者らは2023年9月から12月にかけて、神奈川県内の信用金庫にニセの書類を提出して詐欺の被害金が入金されていた凍結口座を解約し、およそ58万円をだまし取った疑いなどがもたれています。

警視庁によりますと、鈴木容疑者がニセの書類を作り、高田容疑者が信用金庫の窓口に行く形で、他にも30以上の凍結口座の解約を繰り返していたとみられています。

高田容疑者は全国およそ1万人から53億円近くをだまし取った詐欺グループのメンバーともみられていて、このグループから月におよそ100万円の報酬を得ていたということです。

警視庁は、高田容疑者が詐欺グループのなかで犯行に使われた口座が凍結された際に口座を解約する役割を担っていたとみて調べています。