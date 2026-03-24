ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「私の誕生日は義実家家族を呼んでパーティー!?」夫に誘導されるまま… 「私の誕生日は義実家家族を呼んでパーティー!?」夫に誘導されるまま開催すると散々な目に…これって普通じゃないよね？ 「私の誕生日は義実家家族を呼んでパーティー!?」夫に誘導されるまま開催すると散々な目に…これって普通じゃないよね？ 2026年3月24日 20時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 誕生日くらい好きなレストランでゆっくりしたい…そんな妻の気持ち、すごくわかりますよね。でも夫が選んだのは義家族を呼んでの家パーティー。「俺たちで準備する」と言ったはずなのに、気づけば妻がほぼひとりで動いていたようです…。この義実家の距離感、ちょっと近すぎな予感がしますよね。これだけでは終わらないのです。>>【まんが】仲良し義実家に荒らされた家(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】仲良し義実家に荒らされた家 「まさか…夫がまた裏切った!?」妻の嫌な予感が的中！ 略奪婚した夫とは幸せになれないの？ 孫に会いたくて泣き出す義母、励ます夫はトンデモ発言…【夫にもう１つの家庭が？ Vol.39】