捨てられてしまっていた小さな子猫たちが、もうすぐ10歳のお誕生日を迎えることに。節目の日を前にして、パパさんも奇跡のような出会いに思いを馳せたそうで…。

温かな愛と想いが詰まった投稿は記事執筆時点で1.6万回再生を突破し、「巡り合わせ、運命ですもんね♡」「感動しました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：小さな2匹の捨て猫→約10年、大切に育てた結果…涙あふれる『宝物のような成長記録』】

キジトラ兄弟との出会い

YouTubeチャンネル『Cute kitten (双子の子猫のわんぱく日記)』に投稿されたのは、あとひと月ほどで10歳のお誕生日を迎えるキジトラ兄弟の「牛太郎(愛称ぎゅうちゃん)」くんと「百太(ももちゃん)」くんとの出会いや思い出を振り返った動画です。

ふたりと出会ってからあっという間の10年だったと、思いを馳せるパパさん。遠く離れた保護主さんのお宅から連れて帰ってきた日のことが、つい昨日のことのように感じるのだといいます。

たくさんの思い出と願い

出会った当時はとても小さく、ニャーニャーと頼りなく鳴いていたぎゅうちゃんとももちゃん。

10年間大きな怪我も大病もなくスクスクと育ってくれたそうで、ふたりを救ってくれた保護主さんはもちろん関わった全ての人、何より家族になってくれたふたりに感謝の気持ちでいっぱいなのだそうです。

食べて寝てよく遊んで、時には足をよじ登ってきたりとわんぱくだったふたり。10年の間に増えた弟猫たちと共に家族6人で楽しく、ただ元気に日々を過ごしてほしいというのがご夫婦の願いなのだそう。愛が伝わる言葉の数々に胸が温かくなります。

変わらないのは…

そして、時は戻り現在。ももちゃんにスリスリと甘えられていたパパさんが布団に入ると、ぎゅうちゃんがいつものように胸の上へ。すっかり甘え上手になったそうで、なんとも愛らしいです！

どうやらふたりの甘えん坊度も、嬉しそうにするパパさんのデレデレ具合も、10年経っても変わっていないご様子。これからも家族6人、素敵な思い出をたくさん積み重ねていかれるのでしょうね。

投稿には「ぎゅうちゃん、ももちゃん10歳になるんですね！おめでとうございます！」「チビ牛、チビ百懐かしいなぁ～」「とーちゃんかーちゃんの愛情をたくさんもらってぎゅうちゃんもももちゃんも幸せな10年でしたね♡」「これからもわんぱくな姿を楽しみにしています」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『Cute kitten (双子の子猫のわんぱく日記)』では、わんぱくな4兄弟の日常の様子が投稿されています。可愛い猫さんたちの子猫時代から現在の姿まで、たっぷりと観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「Cute kitten (双子の子猫のわんぱく日記)」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。