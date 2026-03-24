1.病気の予防を疎かにする

健康だからといって、病気の予防を怠っていませんか。今回紹介する行為のなかでも、とくに注意したいのが病気の予防を疎かにすることです。

「外に出さないからワクチンは不要だ」と考える人もいますが、完全室内飼いでも感染症のリスクを完全に避けることはできません。飼い主さんの衣類や靴に付着したウイルスが、家の中に持ち込まれる可能性があります。致死率の高い感染症から愛猫を守るためにも、定期的なワクチン接種は重要です。

また、ノミやダニの予防、蚊が媒介するフィラリア症などの寄生虫対策も欠かせません。これらは重い貧血や臓器のトラブルを引き起こし、命に関わることもあります。

さらに、定期的な健康診断も病気の早期発見には大切です。元気に見えるときこそ予防に努めましょう。

2.喫煙習慣がある

室内での喫煙は、猫にとって致命的な健康被害をもたらすことが科学的に証明されています。猫は人間よりも体が小さいため、副流煙による受動喫煙の影響を強く受けやすく、呼吸器疾患や悪性リンパ腫などガンの発症リスクが飛躍的に高まります。

タバコのリスクは、近くで喫煙するだけではありません。壁や家具に付着した有害物質を摂取してしまう「三次喫煙」のリスクも無視できません。さらに、猫は毛繕いをする際に、自身の被毛に付着したタバコの成分を摂取してしまいます。

愛猫の健康を守るためには、少なくとも室内での喫煙を完全にやめる必要があります。

3.食事管理を怠る

猫の寿命には、日々の食習慣も大きく関わっています。栄養バランスの偏った食事だけでなく、食べさせすぎや人間の食べ物を与える習慣も、猫を短命にしてしまうリスクにつながります。

例えば、猫がほしがるからといって好きなだけ食べさせていると、肥満を招く恐れがあります。肥満は糖尿病や関節疾患、心臓への負担など、さまざまな健康トラブルの原因になりえるのです。また、肥満の猫は理想体重の猫と比べて寿命が短くなる可能性も指摘されています。

そのほか、おやつを主食代わりにしたり、栄養基準を満たさない手作り食を与え続けたりすることも、栄養失調や過剰摂取を招き、健康を損なうリスクがあります。特別な事情がない限り、主食には「総合栄養食」のキャットフードを与えるようにしましょう。

4.アロマを使用する

猫にとってアロマオイルは猛毒になる可能性があります。猫の肝臓は人間や犬とは異なり、植物に含まれる特定の化学物質を解毒する能力が極めて低いのです。

精油成分を皮膚から吸収したり、空気中の粒子を吸い込んだりすることで、急性の肝不全や神経障害を引き起こす危険があります。特にティーツリーやユーカリ、柑橘系などの精油が猫にとって有害だとされています。

アロマディフューザーの使用だけでなく、精油が含まれた掃除用品や化粧品、シャンプーなどにも注意が必要です。アロマ以外でも、香料などのリスクも指摘されています。猫のいる空間では、香りのある製品の使用を控えるようにするのが賢明でしょう。

5.ストレスを与える接し方をしている

精神的なストレスも、猫の寿命を縮める要因になる可能性があります。強いストレスは免疫力を低下させ、さまざまな病気を引き起こす原因にもなりかねません。

大きな音を立てたり、怒鳴ったり、体罰を与えたりする行為は猫を怖がらせ、大きな負担になります。また、頻繁な模様替えや、猫が望まないタイミングでの過度なスキンシップもストレスの原因になりがちです。

猫は環境の変化が少なく、自分のペースで過ごせる生活を好みます。静かに過ごしているときはそっと見守り、安心して隠れられる場所を用意するなど、猫のペースを尊重した接し方を心がけましょう。

まとめ

猫を短命にしてしまう行為の多くは、人間の無知や不注意から生じています。病気の予防や生活習慣の見直し、適切な食事管理、ストレスの少ない接し方を心がけることは、飼い主さんに求められる大切な責任と言えるでしょう。

猫は体の不調を言葉で伝えることができません。もし、NG行為に心当たりがある場合は、正しい知識を身につけ、安心して過ごせる環境を整えていくことが大切です。

(獣医師監修：加藤桂子)