ハース公式Xが公開

自動車レースF1のハースは24日、ゴジラとのコラボレーションマシンを公開した。白地に赤と黒を基調とした特別デザイン。力強い怪獣のシルエットや日本語が随所に散りばめられており、「めちゃくちゃ美しい」「良すぎる」「なんてクールなリバリーだ」と海外ファンから賛辞が相次いだ。

口から光線を吐くゴジラが抜群の存在感を発揮している。「ゴジラ、世界最速の舞台へ」という日本語も。ハース公式Xが24日、「キング・オブ・モンスターをお披露目 日本GPに向けた我々の公式リバリーは、象徴的なゴジラをスズカへと連れていく」と記して、特別デザインのマシンを公開した。

日本が世界に誇る人気キャラクターとのコラボに、海外ファンからは絶賛の声が相次いだ。

「良すぎる」

「これはアツい」

「めちゃくちゃ美しい」

「今まで見た中で最高のリバリー」

「シーズンずっとこれでいけないか？」

「アゴが床につくぐらい驚いちゃったよ なんてクールなリバリーだ」

「これをデザインした人が誰であれ、本当によくやったよ。10点満点。A＋＋だ」

18日には東宝の「ゴジラ」公式Xも「『GODZILLA』と『TGR Haas F1 Team』のコラボレーションが決定！」「3/27〜29の日本グランプリにてゴジラをあしらった特別デザインのF1マシンが走行！」と発表していた。ゴジラはかつて、映画内で鈴鹿サーキットに姿を見せたことがある。



（THE ANSWER編集部）