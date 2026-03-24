ちょこっと食べたい時に♡【コストコ】気軽にシェアできる「個包装おやつ」

小腹が空いたときにサッと口に入れやすい「個包装おやつ」は、ピクニックやお出かけ先でのおやつとして持って行くのにぴったり。家族や友人ともシェアできるので【コストコ】の大容量サイズでも、気軽に購入できそう。そこで今回は、コストコで手に入る、おすすめの個包装おやつを紹介します。

話題のあのチョコレートがひと口サイズに

「CHOCOVIA ドバイ ピスタチオ チョコ」は、SNSでも話題になったドバイチョコレートをひと口サイズにしたお菓子。@hirokostyle33さんによると「販売開始から5日間。即日完売」した人気商品で、ついに再販されたそう。カダイフ入りのピスタチオフィリングをチョコレートで包んであり、ひと口サイズでも、なめらかなチョコレートとカダイフのサクサク感をしっかり味わえそうです。

キュートなパッケージにも注目

カラフルなパッケージのイラストが可愛い「チョコレートカバード マシュマロベア」。パッケージだけでなく、チョコマシュマロそのものもクマの形になっているので、袋を開けてからも可愛さが続きます。マシュマロのふんわり感を楽しむならそのままで、チョコレートをパキっとさせるなら冷蔵庫で少し冷やして食べるのもおすすめです。

ティータイムのお供やお茶請けにも

フランス産らしいおしゃれなパッケージが特徴の「チョコレートスウィートハートケーキ」。ハート形のケーキの片面がチョコレートでコーティングされているため、ケーキ自体はシンプルでも、高級感のある味わいが楽しめそうです。個包装かつ見た目も可愛いので、お茶請けとして出すのにもぴったり。24個入りでたっぷり入っていますが、美味しさと可愛さですぐに食べ切ってしまいそう。

大人気のオニポテをスナックで

【モスバーガー】の定番サイドメニュー「オニポテ」をスナックにした「オニポテスナック」。個包装ではないものの、袋の上部にチャックが付いているため、少しずつ分けて食べられるようになっています。@potipoti212さんいわく「ほんまにそのままスナックになってた」とのことなので、一度食べ始めたら食べる手が止まらなくなりそう。友人とのピクニックなどに持って行けば、きっと注目されるはず！

自分用にもシェア用にも嬉しい【コストコ】の「個包装おやつ」。どれもまとめ買い推奨なので、気になる商品があったらぜひ手に取ってみて。

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※こちらの記事では@hirokostyle33様、@potipoti212様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる