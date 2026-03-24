ベッドで寝ているはずの猫は何かと交信している模様で…？独特なくつろぎ方をしているほほえましい光景は13万5千回を超えて表示され、9千7百件以上のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『宇宙と交信中？』ベッドで寝ている猫を見たら…独特な『寝相』】

交信中の猫

X（旧Twitter）アカウント『@norapoyolife』に投稿されたのは、二度見必至の寝相でくつろぐ猫の姿です。画像に写っているのは、シャム系の血を引く元野良猫の「ぽよすけ」ちゃん。ぽよすけちゃんは唯一無二のまだら模様で、「ぽっちゃり、おっとり、寄り目」なところがチャームポイント（飼い主さん談）です。この日ぽよすけちゃんは、ベッドで仰向けになり、両手をまっすぐ天へ伸ばしていたのだそうです。

その姿はまるで、宇宙のどこかにいる仲間へ「こちら地球、応答せよ」と呼びかけているようにも見えたのだとか。ぽよすけちゃんは、ただ寝ているだけだったのか、それとも本当に何かと交信していたのか、真相は本人（本にゃん）のみぞ知るところ。日常にふいに現れたぽよすけちゃんの“謎ポーズ”から、私たちは目が離せません。

座り方がおかしいかも…？

ほかの投稿では、とても眠そうな姿を披露してくれているぽよすけちゃん。この日ぽよすけちゃんは、両足を前へ投げ出す形でお座りし、ひたすら眠そうに目を細めながらぼーっとしていたのだそうです。時折飼い主さんを見上げるものの、その目はどこかうつろだったといいます。ぽよすけちゃんのかわいすぎる“おっとりっぷり”が見事に発揮されたワンシーンなのでした。

心優しいぽよすけちゃんの日常の姿は、これからもたくさんの人々に笑顔と癒しを届け続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@norapoyolife』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

記事冒頭でご紹介した両手を上げる投稿には、「交信してますねー！w」「宇宙からの何かしらの何かを受け止めている模様w」「足アンテナ？w」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@norapoyolife」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。