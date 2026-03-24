AKB48の16期生・長友彩海が、1st写真集「予定外の瞳」(KADOKAWA)を6月5日に発売する。



【写真】あやみんカラーの水色が超似合う 白い肌がのぞくノースリーブのワンピ姿

15歳でAKB48に加入し、現在は25歳の大人の女性へと成長した長友。写真集は王道アイドルらしいキュートさやガーリーさ、ポップさはもちろん、これまで見せたことのない大人の表情も収めた一冊となっている。



舞台はインドネシア・バリ島。クタのプライベートビーチに隣接するラグジュアリーホテルや熱帯雨林を望むウブドのインフィニティプール付きヴィラを貸し切って撮影された。衣装もフィッティングの段階から本人がセレクト。ヘアアレンジも細部までこだわり、写真のセレクトや構成にも深く関わっている。



先行カットでは本人の指定ペンライトカラーの1色である水色のワンピース姿でバリの街を歩く様子をはじめ、大人全開なスタイルも公開。ほかにも、乳白色の湯船に浸かったシーンや肌が透けるシャワーシーンにも挑戦している。表紙は自身が選んだ一番のお気に入りのカット。淡い水色をまとった透明感あふれる一枚だ。また、長友のエッセイも収録し、現在の想いが等身大の言葉でつづられている。



タイトル「予定外の瞳」の名付け親は、AKB48総合プロデューサーの秋元康氏。「彼女の瞳の前では、正直でいられた。 きっとそれは、幾度も流した汗と涙が磨いた光だからだろう。 この眼差しは、裏切らない。」とコメント。



長友は自身のインスタグラムに「秋元先生から素敵なタイトル、コメント、表紙を頂いて とっても嬉しい気持ちでいっぱいです」と記し、「内容もたっぷりで新しい事にも挑戦して 色んな私が見れると思います！ 全部全部お気に入りのカットです...!!」とファンにアピールしている。



長友は2000年生まれ、神奈川県出身。2016年10月にAKB48第16期生オーディションに合格し、研究生として活動を開始。24年の63rdシングル「カラコンウインク」で選抜メンバーに初選出。67thシングルTYPE―Cではカップリング楽曲「Up the stairs」でセンターも。サウナ好きで、サウナ・スパ健康アドバイザーの資格を取得している。



（よろず～ニュース編集部）