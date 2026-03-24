ブランドデビュー1周年記念！ レイコップ「Dr.MiCHAEL（ドクターマイケル）」

記事ポイント 医師監修ウェルネスブランド「Dr.MiCHAEL」がブランドデビュー1周年抽選で100名にスキンケア＆サプリのセットが当たるサポーター募集キャンペーン応募期間は2026年3月16日(月)〜4月7日(火) 医師監修ウェルネスブランド「Dr.MiCHAEL」がブランドデビュー1周年抽選で100名にスキンケア＆サプリのセットが当たるサポーター募集キャンペーン応募期間は2026年3月16日(月)〜4月7日(火)

レイコップから、大人世代のためのウェルネスブランド「Dr.MiCHAEL（ドクターマイケル）」のブランドサポーター募集キャンペーンが開催されています。

3月17日の「Dr.MiCHAELとはじめるスローエイジングの日」にちなんだ1周年記念キャンペーンで、抽選で100名にスキンケアやサプリメントのセットがプレゼントされます。

レイコップ「Dr.MiCHAEL（ドクターマイケル）」

キャンペーン名：Dr.MiCHAELブランドサポーター募集募集期間：2026年3月16日(月)〜2026年4月7日(火)募集人数：100名応募条件：Dr.MiCHAEL製品と一緒に「スローエイジング」を広めてくれる方

医師監修のウェルネスブランド「Dr.MiCHAEL（ドクターマイケル）」が提唱する”スローエイジング”は、単なるアンチエイジングとは異なる考え方を持っています。

年齢を重ねることを否定するのではなく、慈しみ、豊かな時間として受け入れ、育てていくという新しい美学がコンセプトになっています。

10年後も自分らしく輝き続けるために、今から未来の自分のための健康に投資するという発想が特徴です。

ブランドデビュー1周年を記念して、「Dr.MiCHAELと一緒にスローエイジングはじめませんか？」をテーマにしたブランドサポーター募集キャンペーンが実施されています。

応募条件を満たした方の中から抽選で該当する製品がプレゼントされ、当選者の発表は賞品の発送をもってかえられます。

キャンペーン賞品3セット

キャンペーン賞品は、異なる肌悩みに合わせた3つのセットが用意されています。

A「潤いケアset」は、リファイニングローション・モイスチャーバリアクリーム・オプティマムビタミンの3点セットで、うるおいを重視したい方向けの構成です。

B「バリアケアset」には、バリアクリーム・デューイUVプロテクター・ヴィーガンプロテインが含まれ、肌のバリア機能と内側からのケアを両立させる内容になっています。

C「艶肌ケアset」は、ピールトリートセラム・リジュブネイトクリーム・グラスフェッドコラーゲンペプチドの組み合わせで、ツヤのある肌を目指す方にぴったりのラインナップです。

いずれのセットもスキンケアアイテムとインナーケアアイテムを組み合わせた構成で、外側と内側の両方からスローエイジングにアプローチできるのがポイントです。

Dr.MiCHAELの製品ラインナップ

Dr.MiCHAELは、サプリメント6種とスキンケア4種を展開するウェルネスブランドです。

専門的な視点で選び抜いた確かな成分を確かな量で届けることをコンセプトに、日々の生活を豊かに、そして健康にサポートする製品づくりを行っています。

Dr.MiCHAELを展開するレイコップは、病気を未然に防ぎ健やかな毎日を送ってほしいという医師の願いから生まれたブランドです。

住環境からアプローチする「予防医療」の考え方を軸に、家族の健康を守るための製品を提供しています。

年齢を隠すのではなく育てるというDr.MiCHAELのスローエイジングは、100年時代を自分らしく生きるための新しい選択肢を提案してくれます。

スキンケアとインナーケアの両面から、未来の自分への健康投資をスタートできるキャンペーンです。

応募期間は2026年4月7日(火)までなので、気になる方は早めにチェックしてみてください。

Dr.MiCHAELブランドサポーター募集キャンペーンの紹介でした。

よくある質問

Q. Dr.MiCHAELブランドサポーター募集キャンペーンの応募期間はいつまでですか？

A. 2026年3月16日(月)から2026年4月7日(火)までです。

Q. キャンペーンの当選人数は何名ですか？

A. 抽選で100名が当選します。当選者の発表は賞品の発送をもってかえられます。

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