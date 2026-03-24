任期満了に伴う西川町長選挙の告示まで2週間となった24日夕方、現職の菅野大志町長が再選を目指して出馬することを表明しました。



菅野大志西川町長「次の西川町長選挙に立候補することを申し上げ記者会見を開きます。もう一度、先頭に立ってふるさとを美しいまま未来に残したい」



西川町の菅野大志町長（47）は、先ほど午後5時半から町内で記者会見を開き、4月7日に告示される西川町長選への出馬を表明しました。

菅野町長は西川町出身で財務省東北財務局の職員などを経て前回2022年の町長選に出馬し、新人同士の一騎打ちを制して初当選しました。一方で去年、町職員らに対するパワーハラスメント疑惑が浮上し、町の第三者委員会と町議会の百条委員会による調査の結果、複数の行為がパワハラと認定されました。

24日の記者会見で菅野町長はパワハラ問題について次のように述べました。





菅野大志町長「2度と繰り返さないため私自身の意識改革に取り組まないといけないし、私も含めて職場でコンプライアンス研修を実施していきたい」一方で、選挙戦で訴えたい政策については。菅野大志町長「病院の維持や水道の配水管の計画に基づいた整備が西川町でも実施しなくてはいけない」西川町長選をめぐってはこれまでに新人で元東北労働金庫県本部長の大泉敏男さん（70）が前回の選挙に続いて出馬する意向を示していて、25日午後5時半から記者会見を開いて出馬を正式表明する予定です。西川町長選は4月7日に告示、12日に投開票の予定です。現時点ではほかに出馬の動きはなく、前回2022年の選挙と同じく菅野町長と大泉さんによる選挙戦になると見込まれています。