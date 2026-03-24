3会場69店舗が出店！ 町田市「町田さくらまつり」

記事ポイント 例年10万人が訪れる「町田さくらまつり」が3月28日・29日に3会場で開催芹ヶ谷公園・恩田川・尾根緑道の3会場に69店舗が出店し、グルメやステージが充実ガラス&やきもの市や春フェアなど、桜以外の春イベントも町田市内各所で続々開催 例年10万人が訪れる「町田さくらまつり」が3月28日・29日に3会場で開催芹ヶ谷公園・恩田川・尾根緑道の3会場に69店舗が出店し、グルメやステージが充実ガラス&やきもの市や春フェアなど、桜以外の春イベントも町田市内各所で続々開催

東京・町田市で、春の訪れを満喫できるイベントが続々と開催されます。

例年10万人規模の来場者を誇る「町田さくらまつり」を筆頭に、個性豊かなマーケットや体験型イベントが市内各所で展開。

桜の名所をめぐりながら、町田ならではの春を楽しめる注目のラインナップを紹介します。

町田市「町田さくらまつり」

イベント名：町田さくらまつり開催日：2026年3月28日(土)・3月29日(日) ※雨天決行（荒天中止の場合あり）会場：芹ヶ谷公園／恩田川／尾根緑道の3会場

町田駅から最も近いお花見スポットとなる芹ヶ谷公園会場では、10:00〜16:00に69店舗が出店します。

町田市と交流のある大島町・川上村・牧之原市・富士川町・川西町も参加し、各地の特産品やグルメが楽しめるにぎやかな空間が広がっています。

28日にはゼルビアレディースによるサッカー体験やゼルビアスポーツクラブのタッチラグビー体験を実施。

29日は山響部屋の力士体験やちゃんこ鍋販売に加え、フラやアクロバットの体験も行われます。

夜間は17:00〜20:00にブルーのライトアップが点灯し、南口大階段のさくらのトンネルも見どころのひとつです。

恩田川会場

恩田川沿いには約2kmにわたってソメイヨシノが咲き誇り、遊歩道から圧巻の桜並木を眺めることができます。

総合体育館裏では焼き鳥・焼きそばなどの出店が並び、28日はダンスの披露、29日はダンス・歌・ドラム・バイオリン演奏・アクロヨガが披露されます。

成瀬弁天橋公園では写真展も開催。

JR横浜線「成瀬駅」北口から徒歩約9分、または東急田園都市線「つくし野駅」から徒歩約15分でアクセスできます。

尾根緑道会場

約9kmの緑道に種類豊富な桜が咲き誇り、桜と菜の花が織りなす風景は必見の美しさとなっています。

まちだ名産品の模擬店やキッチンカーが並ぶほか、猿まわしの披露も楽しめます。

常盤公園ではダンスやエイサーのステージが展開され、忠生スポーツ公園ではジャグリングや木曽中学校・山崎中学校吹奏楽部の演奏も披露されます。

2026町田さくらめぐり公式ガイドブック

町田さくらまつり実行委員会が作成した公式ガイドブックには、イベント情報や市内の桜の見どころが満載です。

協力店で使えるクーポンや「さくらさんぽスタンプラリー」の専用台紙も付いており、お花見のおともにぴったりの一冊となっています。

町田ツーリストギャラリー、市庁舎1階総合案内、各市民センター（南・小山を除く）、各連絡所、各コミュニティセンターなどで配布中です。

TSURUMA春フェス2026 in 鶴間公園

3月22日に鶴間公園で開催された「TSURUMA春フェス2026」では、町田にゆかりのあるフードやハンドメイドのマーケットが登場しました。

キッチンカーの出店やヨガイベント、ステージパフォーマンス、桜の植樹など多彩なコンテンツが展開されます。

東急田園都市線南町田グランベリーパーク駅から徒歩5分という好立地も魅力のイベントです。

まちだ ガラス&やきもの市

3月28日にぽっぽ町田の屋外広場とピロティで開催されるガラスとやきものの市です。

町田市にゆかりのある作家やギャラリー、食器店が出展し、こだわりの器を販売します。

やきものに関するワークショップも実施され、お気に入りの一品を探す楽しみが広がっています。

小田急線町田駅東口・JR横浜線町田駅北口より徒歩3分でアクセス可能です。

はっとまちだ 1st ANNIVERSARY EVENT

3月29日に町田駅前交流拠点「はっとまちだ」で開催される1周年記念イベントです。

珈琲やキャンドル、ガラス雑貨、お花の販売などのポップアップストアが登場するほか、多摩産材のヒノキを使った「虫めがね」づくりのワークショップも体験できます。

3月15日〜31日の「1st.ANNIVERSARY WEEKS」期間中は、限定コラボグッズが当たるハズレなしの体験ガチャも実施中です。

春フェア2026 〜花の便り〜

4月10日〜5月6日にかけて、町田薬師池公園 四季彩の杜エリアで「春フェア2026 〜花の便り〜」が開催されます。

ぼたん園の「ぼたん・しゃくやくまつり」やダリア園の「ダリアの球根植え付け体験」、「お坊さんと行く！町田『幸福街道』ゼルビア応援ハイキング」など、うららかな季節にぴったりのイベントが多数用意されています。

小田急線町田駅北口からバスで「四季彩の杜西園前」「薬師池」「薬師ヶ丘」下車でアクセスできます。

桜の名所3会場を回遊しながら、グルメやステージ、スポーツ体験まで一度に楽しめるのが町田さくらまつりの魅力です。

ガラス&やきもの市や1周年記念イベントなど、桜以外にも個性的な催しが同時期に開催されるため、一日中町田で過ごすことができます。

公式ガイドブックを手にスタンプラリーやクーポンを活用すれば、春の町田をさらに深く満喫できます。

町田市「町田さくらまつり」ほか春イベントの紹介でした。

よくある質問

Q. 町田さくらまつりの開催日と時間は？

A. 2026年3月28日(土)・3月29日(日)に開催されます。芹ヶ谷公園会場は10:00〜16:00（夜間ライトアップ17:00〜20:00）、恩田川会場は10:00〜17:00、尾根緑道会場は10:00〜15:30です。雨天決行ですが、荒天の場合は中止の可能性があります。

Q. 町田さくらまつりの各会場へのアクセス方法は？

A. 芹ヶ谷公園会場は小田急線・JR横浜線「町田駅」から徒歩約13分、恩田川会場はJR横浜線「成瀬駅」北口から徒歩約9分、尾根緑道会場は町田バスセンターからバスで「尾根緑道入口」下車すぐです。

Q. 公式ガイドブックはどこで入手できる？

A. 町田ツーリストギャラリー、市庁舎1階総合案内、観光まちづくり課（市庁舎9階）、各市民センター（南・小山を除く）、各連絡所、各コミュニティセンターなどで配布しています。

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