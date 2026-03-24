女優の森尾由美が１９８３年組アイドル「お神セブン」メンバーの還暦を祝福し、集合ショットを披露した。

森尾は２４日までに自身のインスタグラムを更新。「いっちゃんお誕生日おめでとう〜 本日 我らがお神セブンメンバー大沢逸美ちゃんの還暦お誕生日 先日みんなでお祝いいたしました」と書き出し、１９８３年組アイドル「お神セブン」メンバーの大沢逸美の還暦を、同メンバーの小林千絵、桑田靖子、木元ゆうこ、松本明子らと祝福する様子を披露。「赤いちゃんちゃんこ着ても違和感しかない」と大沢が着ている赤いちゃんちゃんこに言及し、「こうしてみんなと集まれることがとても嬉しく感謝しています この日も元気と労りをもらいました」と仲間に感謝し、最後に「いっちゃん 素敵な一年をお過ごしくださいね」とメッセージを送った。

この投稿には「大沢逸美さんお誕生日おめでとうございます」「ずっと仲良しで良いですね！」「還暦とは思えないくらいお若く見えます」「皆さん変わらずお綺麗ですね」「仲間っていいね」などの声が寄せられている。

森尾は私生活では１９９２年に海外コーディネーターの一般男性と結婚。９３年に長女、９９年に次女が誕生。２０２２年６月には、長女が森尾にとって初孫となる第１子女児を出産したことを報告していた。