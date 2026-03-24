TAGRIGHT・前田大輔、休養発表「腰椎椎間板ヘルニアと診断されました」 『タイプロ』出演で話題に【報告全文】
7人組ボーイズグループ・TAGRIGHTの前田大輔が、腰椎椎間板ヘルニアのため休養することが24日、発表された。
【ライブ写真】パフォーマンス力も抜群！TAGRIGHT
グループの公式Xでは「前田大輔に関するお知らせ」と題し、「前田大輔ですが、かねてより腰に痛みがあり、痛みが強くなったため病院を受診したところ「腰椎椎間板ヘルニア」と診断されました。医師からは安静が必要との判断を受け、しばらく休養し回復に努めさせていただきます」と報告。「楽しみにしてくださっていたファンの皆様、並びに関係者の皆様にはご心配、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます」と伝えた。
TAGRIGHTは、オーディション番組『timelesz project‐AUDITION‐（通称：タイプロ）』で候補生として話題を集めた西山智樹と前田による新ボーイズグループ結成プロジェクト『TAGSERCH』から誕生した。メンバーに小林大悟・今井魁里・岸波志音・若松世真・ジェイを迎え、2025年12月に7人での活動をスタート。26年1月には、日本青年館ホールでの4日間にわたるプレデビューショーケースを行った。
■報告全文
【前田大輔に関するお知らせ】
前田大輔ですが、かねてより腰に痛みがあり、痛みが強くなったため病院を受診したところ「腰椎椎間板ヘルニア」と診断されました。
医師からは安静が必要との判断を受け、しばらく休養し回復に努めさせていただきます。
つきましては、明日出演予定のTBSテレビ「ラヴィット！」、そして3月31日に出演予定の「VS.超特急」に関しましては、前田大輔は欠席とさせていただきます。
楽しみにしてくださっていたファンの皆様、並びに関係者の皆様にはご心配、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
【ライブ写真】パフォーマンス力も抜群！TAGRIGHT
グループの公式Xでは「前田大輔に関するお知らせ」と題し、「前田大輔ですが、かねてより腰に痛みがあり、痛みが強くなったため病院を受診したところ「腰椎椎間板ヘルニア」と診断されました。医師からは安静が必要との判断を受け、しばらく休養し回復に努めさせていただきます」と報告。「楽しみにしてくださっていたファンの皆様、並びに関係者の皆様にはご心配、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます」と伝えた。
■報告全文
【前田大輔に関するお知らせ】
前田大輔ですが、かねてより腰に痛みがあり、痛みが強くなったため病院を受診したところ「腰椎椎間板ヘルニア」と診断されました。
医師からは安静が必要との判断を受け、しばらく休養し回復に努めさせていただきます。
つきましては、明日出演予定のTBSテレビ「ラヴィット！」、そして3月31日に出演予定の「VS.超特急」に関しましては、前田大輔は欠席とさせていただきます。
楽しみにしてくださっていたファンの皆様、並びに関係者の皆様にはご心配、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。