2月に日本を訪れた外国人旅行者の数は約350万人で、2月の過去最高を記録しました。

桜シーズンが到来したいま、外国人観光客は日本で何をしているのでしょうか。

【写真で見る】日本で一番クールなお土産とは？複数の欧米メディアが称賛！？

ファン付きウェア、ニッカポッカ…「作業服」が外国人に人気

山形純菜キャスター:

桜を見に来る以外にも、外国人観光客が行く意外な場所があります。

そのうちの1つが、作業服専門店「ビックユニフォーム 上野店」。売り上げの7割が外国人で、うち6割が台湾から来た方だということです。

2025年は2024年に比べて、3〜4倍売れた作業服が「ファン付きウェア（約2万5000円）」。

ファンの色が選べるなか、赤色で目立つファンが人気だといいます。



「ファン付きウェア」は台湾にもあるそうですが、台湾の価格は日本の約2倍ということで、日本で買った方が安く、台湾のインフルエンサーがきっかけでSNSで広まったようです。また、作業着としてだけではなく、普段着としても使えるということです。

欧米の方に人気なものが他にもあります。

▼建設現場などで見かける「ニッカポッカ」

少しダボッとしたシルエットで、裾がキュッと絞られているパンツです。

→「忍者っぽくてオシャレ」と人気で、おしゃれ着や普段着として着るそうです。



▼飲食店などの「調理用白衣」

→職人っぽく見えるからか、帰国して寿司パーティーをするときに着用するという方がいるそうです。

寿司店や和食料理店で調理用白衣を着ている方を見かけて、買っていく方が多いということです。

山形キャスター:

海外では珍しい「イヤーエステ専門店」が人気だといいます。

東京・恵比寿や関西などに店舗がある「ボニータボニート」では、「耳かき」が人気だということです。

海外のYouTuberの体験動画がきっかけで、「気持ち良かった」という口コミでも話題になり、リピート客も増えており、コロナ前と比べて外国人客が2倍になっているということです。

実際に自分の耳の中の映像を見ながらやってもらったり、マッサージもしたりしてくれるそうです。

俳優・タレント 大和田美帆さん:

娘がタイの学校に通っているのですが、先生たちも日本に行くのを楽しみにしていて、4月に来るそうです。



桜を見ることがメインらしいのですが、お手洗いが楽しみだそうです。SNSで「日本のお手洗いは本当に素晴らしい」と知って、見に行くらしいです。

日本では当たり前だと思っていることが、海外の人にとっては当たり前とは違うものと知ることができて、すごく嬉しかったです。

山形キャスター:

複数の欧米メディアでは、「ファミリーマートのラインソックス（429円）」を日本で一番クールなお土産と称賛しています。日本でも人気ですが、海外の方にも人気があります。

※店舗によっては取り扱いがない場合あり

ファミリーマート担当者によると、「欧米では販売しておらず、日本でないと手に入りにくい。手頃な価格でお土産として配りやすかったのではないか」ということです。

実際に、日本で購入したというバンクーバー在住のジェームスさんは、東京と広島で購入したそうです。「日本の思い出にもなるし、履き心地がとても良い」と大絶賛しています。

俳優・タレント 大和田美帆さん:

海外の方にはコンビニも大人気ですよね。そのコンビニで買えるということも人気の理由かもしれませんね。

==========

＜プロフィール＞

大和田美帆さん

俳優・タレント 1児の母

音楽療法士・子供心理カウンセラーなどの資格を持つ

「一般社団法人 子どもが笑えば世界が笑う」代表