自民党派閥の裏金問題に関わり、参議院の議事に参加出来ない状態が続いていた佐藤啓官房副長官がきょう（24日）、去年10月の就任以来初めて参議院内閣委員会であいさつしました。

佐藤啓 内閣官房副長官

「内閣官房副長官の佐藤啓でございます。北村委員長をはじめ、理事、委員の先生方のご指導、ご鞭撻を賜りながら、木原官房長官を補佐して参りたいと存じますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます」

佐藤副長官は旧安倍派に所属し、派閥の裏金問題に関与していましたが、去年10月、高市総理が官房副長官に起用したことに野党側が強く反発し、就任後、参議院の議員運営委員会などに出席できない状況が続いていました。

しかし、参議院での来年度予算案などの法案審議のため、与野党は協議の末、佐藤氏について政府と国会の調整役として“出禁”を解除すべきだと判断し、議院運営委員会などへの出席が認められました。

佐藤氏は24日、就任後、初めて内閣委員会の議事に参加し、「委員長や委員のご指導を賜りながら、木原稔官房長官を補佐したい」と意気込みを語りました。