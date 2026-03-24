TAGRIGHT前田大輔、腰椎椎間板ヘルニアと診断 休養で「ラヴィット！」「VS.超特急」出演見送り
【モデルプレス＝2026/03/24】7人組ボーイズグループ・TAGRIGHT（タグライト）の前田大輔が「腰椎椎間板ヘルニア」と診断され、25日以降の出演を見合わせることがわかった。24日、グループの公式X（旧Twitter）にて発表された。
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公式Xでは「前田大輔ですが、かねてより腰に痛みがあり、痛みが強くなったため病院を受診したところ「腰椎椎間板ヘルニア」と診断されました」と報告。「医師からは安静が必要との判断を受け、しばらく休養し回復に努めさせていただきます」と伝えた。
また「明日出演予定のTBSテレビ『ラヴィット！』、そして3月31日に出演予定の『VS.超特急』に関しましては、前田大輔は欠席とさせていただきます」と25日以降のテレビ番組・イベントへの出演を見送るとした。「楽しみにしてくださっていたファンの皆様、並びに関係者の皆様にはご心配、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます」と呼びかけている。（modelpress編集部）
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◆前田大輔「腰椎椎間板ヘルニア」と診断
公式Xでは「前田大輔ですが、かねてより腰に痛みがあり、痛みが強くなったため病院を受診したところ「腰椎椎間板ヘルニア」と診断されました」と報告。「医師からは安静が必要との判断を受け、しばらく休養し回復に努めさせていただきます」と伝えた。
◆前田大輔「ラヴィット！」「VS.超特急.」欠席へ
また「明日出演予定のTBSテレビ『ラヴィット！』、そして3月31日に出演予定の『VS.超特急』に関しましては、前田大輔は欠席とさせていただきます」と25日以降のテレビ番組・イベントへの出演を見送るとした。「楽しみにしてくださっていたファンの皆様、並びに関係者の皆様にはご心配、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます」と呼びかけている。（modelpress編集部）
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