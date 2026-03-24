SHIRO新作ルバーブハマナスで透明感ケア♡潤い満ちる4アイテム登場

自然の恵みをたっぷりと取り入れたスキンケアで人気のSHIROから、「ルバーブハマナス」シリーズがさらに進化して登場。ビタミンC豊富なハマナス果実とルバーブの力を活かした全4アイテムが、肌本来の美しさを引き出します。みずみずしい使用感と華やかなピンク色も魅力♡日々のケアを心地よく彩りながら、透明感あふれる肌へと導いてくれるラインナップに注目です。

素材の力を引き出した新シリーズ

北海道産ハマナスの恵みを余すことなく活かし、誕生した「ルバーブハマナス」シリーズ。花だけでなく果実にも着目することで、ビタミンCやポリフェノールを豊富に含んだスキンケアが実現しました。

さらに、ルバーブに含まれるリンゴ酸が古い角質をやわらかく整え、クリアな印象の肌へと導きます。素材を実際に味わい、その良さを肌へ届けるというSHIROならではのものづくりが感じられるシリーズです。

ソフティモとセラミエイドにちいかわ登場♪癒しの限定パッケージ

全4アイテムの魅力をチェック

ルバーブハマナスクレンジングウォーター



価格：150mL / 4,950円

メイクオフと角質ケアを同時に叶える拭き取りタイプ。とろみのあるテクスチャーでうるおいをキープしながら、なめらかな肌へ導きます。

ルバーブハマナスオイルインセラム



価格：30mL / 8,470円

2層式のオイル美容液で、くすみやごわつきにアプローチ。軽やかな使用感で、オイル初心者にもおすすめです。

ルバーブハマナスフェイスミスト



価格：120mL / 4,950円

顔・身体・髪にも使える万能ミスト。みずみずしく広がり、日中の保湿やリフレッシュにもぴったり。

ルバーブハマナスオイルインウォーター



価格：120mL / 6,820円

水分と油分をバランスよく補給できるミストタイプ。より豊かな香りで、気分転換にもおすすめです。

今回登場するのは、日々のケアに取り入れやすい4アイテム。どのアイテムも、ルバーブ4とハマナス1の天然色素による美しいピンク色*5が特徴で、使うたびに気分も高まります♪

心地よさを高める香りと使い方

すべてのアイテムにはレモン精油6やローズ蒸留水11が配合され、爽やかでやさしい香りが広がります。朝晩のスキンケアはもちろん、日中の乾燥対策やメイク後のフィニッシュとしても活躍。

肌だけでなく気分までリフレッシュできる使用感が魅力です。毎日のケアに取り入れることで、自然の力を感じながら、心地よく美しさを育てていけます。

*1 ハマナス果実エキス/保湿成分 *2 潤いによる透明感のある肌 *3 年齢に応じたケア *4 ショクヨウダイオウ茎エキス/保湿成分、角質クリア（整肌）成分 *5 時間の経過とともに茶色へと変化します。 *6 レモン果皮油（フロクマリンフリー）/芳香成分 *7 ハマナス花エキス/保湿成分 *8 スクレロカリアビレア種子油/保湿成分 *9 カニナバラ種子油/保湿成分 *10 乾燥による *11 ダマスクバラ花水/保湿・芳香成分

自然の恵みで叶える新しい美肌習慣

「ルバーブハマナス」シリーズは、自然と向き合いながら丁寧に生まれたスキンケアライン。素材本来の力を活かした処方と、使うたびに心地よい香りやテクスチャーが魅力です。

2026年4月9日より発売される新作で、日々のケアをワンランクアップしてみてはいかがでしょうか♡肌も心も満たされる、新しい美肌習慣をぜひ体験してみてください。