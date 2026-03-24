梅澤美波＆西垣匠＆加藤小夏、撮影中にお菓子をバク食い スタッフから注意される「俳優1年目みたいなことをしちゃった」
乃木坂46の梅澤美波、俳優の西垣匠、加藤小夏が24日、都内で行われた3人がトリプル主演を務めるMBS／TBSドラマイズム枠『失恋カルタ』（31日スタート 毎週火曜 MBS：深0：59、TBS：深1：26）の第1話先行上映＆トークイベントに登壇した。
【全身ショット】さすがのスタイル！カジュアルコーデを着こなす梅澤美波
作家としても活躍するお笑いコンビ・ピースの又吉直樹が、自身の朗読会で読むテキストとして書いた『失恋カルタ』（絵札はイラストレーターのたなかみさき氏の書き下ろし）。失恋の孤独や恋愛の瞬間が描かれており、その共感性の高い“句”を原案にしたオリジナルドラマとなる。
主人公は、大学のボードゲームサークルで出会った夏野千波（梅澤）・馬路光（西垣）・野田彩世（加藤）となっている。毎日あーだこーだ言いながら、それなりに暮らしているように見えるが、それぞれが“拗らせた恋愛の悩み”を抱えている。27歳、恋とか愛とか結婚とか。そろそろ深く考え始めた時、参列した結婚式で友人の美咲が式から逃げてしまったのをきっかけに、3人は、それぞれ抱える恋の問題に向き合い始めていく。「恋に全力投球」な千波、「恋人に壁を感じて悩む」光、「恋を冷めた目で見る」彩世。3人が恋を通じて、悩んで、もがきながらも成長していく共感度100％、等身大のオリジナルラブストーリーとなっている。
同世代の3人。撮影を通して仲良くなったが、そのプチハプニングもあったという。加藤は「俳優1年目みたいなこととかしちゃったりとかして（笑）。現場で消え物という食べ物とか、お菓子とか出るんです。さっき（1話）もスルメ食べてたりとか。撮影の合間に3人でめちゃくちゃ食べちゃってね。スタッフさんに『あっ！もう食べないでください！』って」と苦笑い。「久しぶりに怒られました」と加藤は申し訳なさそうに撮影秘話を語っていた。
【全身ショット】さすがのスタイル！カジュアルコーデを着こなす梅澤美波
作家としても活躍するお笑いコンビ・ピースの又吉直樹が、自身の朗読会で読むテキストとして書いた『失恋カルタ』（絵札はイラストレーターのたなかみさき氏の書き下ろし）。失恋の孤独や恋愛の瞬間が描かれており、その共感性の高い“句”を原案にしたオリジナルドラマとなる。
同世代の3人。撮影を通して仲良くなったが、そのプチハプニングもあったという。加藤は「俳優1年目みたいなこととかしちゃったりとかして（笑）。現場で消え物という食べ物とか、お菓子とか出るんです。さっき（1話）もスルメ食べてたりとか。撮影の合間に3人でめちゃくちゃ食べちゃってね。スタッフさんに『あっ！もう食べないでください！』って」と苦笑い。「久しぶりに怒られました」と加藤は申し訳なさそうに撮影秘話を語っていた。