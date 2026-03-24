【ワシントン＝池田慶太、ニューデリー＝青木佐知子】米国のトランプ大統領は２３日、米国とイランの停戦に向けた協議について、イラン側とは「主要な点で合意した」と述べ、最終合意に至る可能性が「非常に高い」との認識を示した。

米メディアによれば、両国は週内にもパキスタンでの協議を調整している。イラン側は停戦協議の提案を拒否したとしている。

トランプ氏は米フロリダ州で記者団に対し、スティーブン・ウィトコフ中東担当特使らが交渉を担い、２２日にイラン側と接触したと述べた。相手はイランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師ではなく、「尊敬されている指導者」と説明した。直接か間接かは不明だが、協議の相手はイランのモハンマドバゲル・ガリバフ国会議長と米メディアは報じた。

トランプ氏は、イラン側と核兵器の非保有など約１５の合意事項があるとも主張した。米国はイランの濃縮ウランを押収し、ホルムズ海峡が開放される内容としている。海峡は将来的に、自身とイラン最高指導者による「共同管理」になるとも言及した。

米ニュースサイト・アクシオスによると、協議はパキスタンの首都イスラマバードで今週末にも開催を調整しており、ウィトコフ氏のほか、バンス米副大統領が参加する可能性がある。

パキスタンのシャバズ・シャリフ首相は２４日、「米国とイランの同意を条件に、紛争の包括的な解決に向けた協議の開催地となる用意がある」とＳＮＳで表明した。これに先立ち、シャリフ氏はイランのマスード・ペゼシュキアン大統領と電話会談した。また、英紙フィナンシャル・タイムズによると、２２日にはパキスタンの陸軍参謀長がトランプ氏と電話会談した。

イラン国営通信は２３日、外務省報道官の話としてイランが米国による停戦協議の提案を拒否したと報じた。ワシントン・ポスト紙によると、２２日夜にはウィトコフ氏、イランのアッバス・アラグチ外相、パキスタンの外相らが加わった電話会談が行われた。ニューヨーク・タイムズ紙は、協議は初期段階であり、実質的な内容は話し合われていないと報じた。