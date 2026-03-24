原告全員を新潟水俣病と認めるよう命じる判決が出た行政訴訟についてです。



国からの説明を求めていた新潟市の中原市長が24日、環境省の担当者と面会しました。



中原市長は「望んでいる内容の説明は受けられなかった」とした上で、「知事と協議して最終的な結論を出す」としています。



新潟市の中原市長を訪ねたのは環境省特殊疾病対策室の森桂室長です。



【新潟市・中原八一市長】

「新潟水俣病の問題を環境省はどう考えているかということです」





水俣病の症状を訴えながら患者と認められなかった男女8人が県と新潟市を相手取り認定を求めた裁判。新潟地裁は3月12日、原告全員を水俣病と認めるよう命じる判決を言い渡しました。これに対して、被告となっている中原市長は「国の基準に従って判断したことが違法と認定された」として、控訴するかどうかの判断には国からの説明が必要との考えを示していました。これを受けて24日に実現した環境省の担当者との面会。【新潟市・中原八一市長】「今回の件について、環境省は新潟水俣病の問題を真剣に考えているのか、私は軽くみているのではないかと思わざるを得ない」【環境省特殊疾病対策室 森桂室長】「環境省としては制度の公平性、妥当性を確保していく立場、安定的に運用していく立場で、我々としても市とそして新潟県と対応していきたい」また、中原市長が要望していた認定基準の再検討について、環境省からは「すぐに回答できない」との答えにとどまりました。【新潟市・中原八一市長】「私が望んでいるような内容の説明は受けられなかった」「これまでの対応については反省の弁も述べられたうえで、今後は国と県と市と一緒になってやっていきたいというお話がありました」裁判の控訴期限は3月26日。中原市長は「環境省からの説明などを踏まえて、県知事と協議をして最終的な結論を出していく」としています。