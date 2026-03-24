63歳の女性、国民年金に未納期間があります。厚生年金に加入して働く場合、老齢基礎年金は満額になる？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、過去に国民年金保険料の未納期間があるという女性からの質問です。
老齢基礎年金は、国民年金保険料の納付済期間が480カ月（40年）に達していない場合、満額で受け取ることはできません。ご相談者のように未納期間がある場合は、その分だけ老齢基礎年金の受給額が少なくなります。
未納期間がある人は、60歳以降に「任意加入制度」を利用して保険料を納めることで、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることができます。ただし、60歳以降に厚生年金（社会保険）に加入している場合は、任意加入制度を利用することはできません。
そのため、ご相談者のケースでは老齢基礎年金は満額にはなりません。
ただし、60歳以降に厚生年金に加入して働く場合は、厚生年金から「経過的加算（老齢基礎年金相当）」が加算されます。これは、60歳以降に厚生年金に加入していた期間について、老齢基礎年金に相当する額を上乗せする仕組みです。
例えば、2025年度（2025年4月1日〜2026年3月31日）の場合、昭和31年4月2日以後生まれの人は、厚生年金に加入した期間1カ月当たり約1730円が経過的加算として上乗せされます。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
今回は、過去に国民年金保険料の未納期間があるという女性からの質問です。
Q：63歳の女性です。国民年金に未納期間があります。厚生年金に加入して働く場合、老齢基礎年金は満額にならないのでしょうか？「63歳の女性です。私には過去に2年ほどの国民年金の未納期間があります。国民年金の任意加入をしようと思っていますが、パート先で厚生年金に入ることになりました。このまま65歳まで勤めて厚生年金を支払った場合、国民年金の分は満額受給とはならないのでしょうか」（匿名希望）
A：老齢基礎年金は満額にはなりませんが、厚生年金の「経過的加算」で年金額が上乗せされます20歳以上60歳未満の人は、原則として国民年金に加入し、保険料を納める必要があります。
老齢基礎年金は、国民年金保険料の納付済期間が480カ月（40年）に達していない場合、満額で受け取ることはできません。ご相談者のように未納期間がある場合は、その分だけ老齢基礎年金の受給額が少なくなります。
未納期間がある人は、60歳以降に「任意加入制度」を利用して保険料を納めることで、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることができます。ただし、60歳以降に厚生年金（社会保険）に加入している場合は、任意加入制度を利用することはできません。
そのため、ご相談者のケースでは老齢基礎年金は満額にはなりません。
ただし、60歳以降に厚生年金に加入して働く場合は、厚生年金から「経過的加算（老齢基礎年金相当）」が加算されます。これは、60歳以降に厚生年金に加入していた期間について、老齢基礎年金に相当する額を上乗せする仕組みです。
例えば、2025年度（2025年4月1日〜2026年3月31日）の場合、昭和31年4月2日以後生まれの人は、厚生年金に加入した期間1カ月当たり約1730円が経過的加算として上乗せされます。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)