【ひらがなクイズ】1分でストレス解消！ 空欄に共通する2文字がぱっと浮かぶ？ ヒントは安全に関する言葉
日常生活やニュースの中で使われる言葉の「パーツ」を組み合わせて、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？
今回は、取り扱いに注意が必要な物の名称から、気配が消える様子、さらに論理的な結論を表す言葉まで、バラエティー豊かな4つの言葉を用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□んぶつ
か□□す
し□□ん
□□つ
ヒント：火災や爆発の原因となるような、取り扱いに注意が必要な物質を何と言いますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
きけんぶつ（危険物）
かきけす（掻き消す）
しきけん（指揮権）
きけつ（帰結）
慎重な管理を要する「危険物（きけんぶつ）」、周囲の音を遮る「掻き消す（かきけす）」、組織を動かす「指揮権（しきけん）」、そして論理の終着点である「帰結（きけつ）」。安全管理から物理的な現象、そして法的な権利や論理的な表現まで、全く異なるジャンルの言葉たちが「きけ」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びつくのは、パズルを解いた後のような充実感があって面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、取り扱いに注意が必要な物の名称から、気配が消える様子、さらに論理的な結論を表す言葉まで、バラエティー豊かな4つの言葉を用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
か□□す
し□□ん
□□つ
ヒント：火災や爆発の原因となるような、取り扱いに注意が必要な物質を何と言いますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：きけ正解は「きけ」でした。
▼解説
きけんぶつ（危険物）
かきけす（掻き消す）
しきけん（指揮権）
きけつ（帰結）
慎重な管理を要する「危険物（きけんぶつ）」、周囲の音を遮る「掻き消す（かきけす）」、組織を動かす「指揮権（しきけん）」、そして論理の終着点である「帰結（きけつ）」。安全管理から物理的な現象、そして法的な権利や論理的な表現まで、全く異なるジャンルの言葉たちが「きけ」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びつくのは、パズルを解いた後のような充実感があって面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)