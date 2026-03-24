アストロズのビジオがABS要求も認められず

米大リーグで導入が進む自動ストライク・ボール判定システム（ABS）の“落とし穴”が波紋を呼んでいる。22日（日本時間23日）に行われたアストロズーカージナルス戦で、元ドジャースでアストロズのキャバン・ビジオ内野手（アストロズ）がストライク判定にチャレンジしようとしたものの、事前の動作を理由に認められず三振に倒れる事態が発生。ファンからは怒りの声が殺到している。

場面は5回無死。打席に立ったビジオは、際どいコースの球を見送った。四球を確信したのか、バットを投げて歩き出そうとしたが、主審のストライクコールで「バット投げ」を思いとどまり、その場でクルッと回してキャッチ。その後、チャレンジの意思を示すために頭を触った。

しかし、これが認められなかった。MLBの規定では、ABSへのチャレンジを要求する際は1、2秒以内に一切の他の動作をせずに合図を送らなければならないという厳格なルールが存在する。ビジオのバットを投げるような動きがこれに抵触したとみなされ、チャレンジは認められず三振が宣告されてしまった。MLB公式のストライクゾーンの9分割の1球速報ではボールゾーンを通過しており、本来であったら四球が認められていた可能性は高かった。

米メディア「ジョムボーイ・メディア」は23日（同24日）に公式X（旧ツイッター）でこの一連のプレーに注目。「新ABSシステムでまた顔をしかめる事案。チャレンジする場合、選手は一切の動作をする前にしなければいけない。キャバン・ビジオは四球になるはずだったが、頭を触る前にバットをひょいと回転させた」と、ルールの盲点を指摘した。

正確な判定を下すためのルールが、逆に選手の正当な主張を阻む結果となり、SNS上のファンも激怒している。コメント欄には「これはおかしい」「ばかげているルールだ」「おかしすぎる」「酷いルールだ」と批判が相次いだ。

さらに「ABSルールの目的は正確な判定なのに、なぜルールが増えているんだ？」「本当におかしい」「なぜ余計なルールを加えるんだ」「ABSは嫌いだ」「なんという恐ろしいルール」と疑問の声も多かった。新ルールの厳格すぎる運用は、今後も物議を醸しそうだ。（Full-Count編集部）