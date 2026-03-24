◆センバツ第６日 ▽２回戦 滋賀学園４―５八戸学院光星（２４日・甲子園）

八戸学院光星（青森）が終盤に１点を勝ち越し、準優勝した１２年春以来となる８強入りをつかんだ。

一打同点のピンチを、エースが封じきった。１点リードの９回２死二塁。八戸学院光星のエース・北口晃大（３年）は、最後の打者を二直に打ち取り、グラブをたたいた。接戦を制して準Ｖだった１２年の春以来、１４年ぶりの８強入りを決め、「一戦必勝という意識がチーム全体にあった」とうなずいた。

ＤＨ制の恩恵もあった。初戦は「４番・投手」で出場し、延長１０回を一人で投げ抜いて投打でフル回転。中４日で迎えたこの日は、仲井宗基監督（５５）が「激戦だったので」とメンタル面の披露を考慮して「４番・ＤＨ」で先発した。６回からの救援登板を想定し、守備時にブルペン投球などに集中。想定より早い５回に出番が来たが、「昨年の秋は左翼から投手に行ったが、今日はベンチからブルペン、そこからマウンドだった。心の余裕と気持ちの面でメリットが大きい」と準備は万全。残り５イニングを２失点に抑えて勝利に導いた。

球数は７３球と余力を残し、２７日の準々決勝では中京大中京と激突する。「次は自分が先発で投げる気持ちで調整します」。投手で４番、そして主将の三刀流は、４強入りへ早くも闘志全開だ。（小島 和之）