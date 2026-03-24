◆プロボクシング ▽日本スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 〇王者・奈良井翼（判定）同級１位・砂川隆祐●（２４日、東京・後楽園ホール）

「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ フェニックスバトル１５２」で行われた日本スーパーフェザー級タイトルマッチで、王者・奈良井翼（２６）＝ＲＫ蒲田＝が挑戦者の同級１位・砂川隆祐（２６）＝沖縄ＷＲ＝を３―０の判定で下し、４度目の防衛に成功した。

ダウンの応酬に、後楽園ホールが沸いた。８回、劣勢だった砂川が、右ストレートで王者に尻餅をつかせた。再開後、左フックで２度目のダウンを奪った。しかし奈良井がすかさず反撃。連打からの右の打ち下ろしで、ダウンを奪い返した。その後も最終回まで激しい打撃戦が繰り広げられた。ジャッジの採点は、２者が９６―９４、１者が９７―９３でいずれも奈良井を支持した。

辛くも防衛に成功した奈良井は、リング上で「気づいたら倒れたと思って。試合１か月前から仕事を休んで毎日２部練習をしてきた。みんなに応援してもらったおかげで勝てた」と笑顔。試合では「脱力」をテーマにしていたというが「脱力しすぎてガードが下がって右をもらってしまった。うわ、倒れたと思って」と苦笑。激闘を制してベルトを守り「こういう苦しくなる場面も想定して練習してきた。それが僕の成長したところ」と胸を張った。

戦績は奈良井が１８勝（１２ＫＯ）２敗、砂川が５勝（４ＫＯ）１敗１分け。