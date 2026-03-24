ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 涙もろい生徒思いの新人先生 鹿児島・高山中学校【別れ・旅立ちの風… 涙もろい生徒思いの新人先生 鹿児島・高山中学校【別れ・旅立ちの風景 カメラマンスケッチ】 涙もろい生徒思いの新人先生 鹿児島・高山中学校【別れ・旅立ちの風景 カメラマンスケッチ】 2026年3月24日 20時16分 MBCニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ ニューズナウではシリーズで別れと旅立ちの風景をカメラマンスケッチでお伝えします。 1回目は大隅の中学校で教壇に立つ新人教諭と生徒たちが迎えた“卒業の日”を撮影しました。 ・ ・ ・ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 鹿児島県の新造船「おおすみ」完成 最新設備で魚の調査や密漁を防ぐ 「大学応援ふるさと納税」鹿児島市が3大学を支援 寄付金で次世代のリーダー育成へ 「思い出は一生の宝物」公立小学校で卒業式 鹿児島県内1万4036人が学び舎を後に 閉校する佐々木小では1人で旅立ち 関連情報（BiZ PAGE＋） 明治大学, 射出成形機, 老後, 訪問介護, 明大前, 埼玉, 神事, デイサービス, 在宅医療, 大船