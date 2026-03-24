Apple、開発者向けイベント「WWDC26」をオンラインで6月8〜12日に開催！iPhone向け次期プラットフォーム「iOS 27」などを発表へ
|Appleの年次イベント「WWDC26」が6月8日より開催！引き続いてオンライン開催に
Appleは24日（現地時間）、開発者向けイベント「Worldwide Developers Conference 2026（以下、WWDC26）」（ https://developer.apple.com/wwdc26/ ）を現地時間（PDT）の2026年6月8日（月）から6月12日（金）までオンラインで開催すると発表しています。すべての開発者を対象に参加費無料で実施されます。参加申込の方法などの詳細はWWDC26の公式Webページ（ https://developer.apple.com/jp/wwdc26/ ）をご確認ください。
WWDC26では最新のiOSやiPadOS、macOS、watchOS、tvOS、visionOSなどのAppleのソフトウェアの進化について紹介され、AIの進化やエキサイティングな新しいソフトウェアと開発ツールなど、Appleプラットフォームの素晴らしいアップデートについて紹介するとのことで、Appleの継続的な開発者支援の取り組みの一環としてAppleのエンジニアとデザイナーに直接アクセスできる機会や新しいツール、フレームワーク、機能に関する知見も提供します。
また次世代の起業家やプログラマー、デザイナーを育成する数多くのAppleのプログラムの1つである「Swift Student Challenge」を通じて学生の開発者を支援しており、今年の受賞者となる学生には2026年3月26日（木）に通知が行われ、受賞者はApple Parkでの特別なイベントに申し込む資格を得ることができます。さらに卓越した作品を提出した50名が優秀受賞者に選ばれ、クパティーノでの3日間の体験に招待されます。
昨年のWWDC25に登壇したCraig Federighi氏
WWDCは毎年6月に開催されているAppleの開発者向けイベントで、2019年に開催した「WWDC19」まではアメリカ・カルフォルニア州サンノゼにある「McEnery Convention Center」で多数の人を集めて開催していましたが、2020年からは新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大の影響によってオンライン開催となっています。
オンライン開催の成功によって今年もオンラインでの開催となり、専用アプリ「Apple Developer」および公式Webページなどにて誰でも無料で参加できます。これにより、開発者や学生は初日に実施される基調講演を視聴することでAppleの最新のソフトウェアやテクノロジーを発見でき、Apple DeveloperアプリやApple Developer公式Webサイト、YouTubeで1週間に渡ってWWDC26を体験できます。
また今年のWWDCではビデオセッションのほか、オンラインラボでAppleのエンジニアやデザイナーと交流したり、世界中のデベロッパコミュニティーとつながったりする機会が用意されています。さらにWWDC関連の情報はApple Developer公式Webページやメールでもお知らせされます。なお、AppleのWorldwide Developer Relations担当の副社長であるSusan Prescott氏は以下のように述べています。
「WWDCは、Appleで働く私たちにとって最も心躍る時期の1つです。テクノロジー、イノベーション、コラボレーションを称えるエキサイティングな1週間のために、世界中の優秀なデベロッパコミュニティが集結する機会だからです。多くのみなさんにオンラインと対面でお会いできるのを楽しみにしています。きっと、素晴らしいWWDCイベントとなるでしょう」
なお、例年通りであれば、スマートフォン（スマホ）向け「iOS 27」やタブレット向け「iPadOS 27」、パソコン（PC）向け「macOS 27」、スマートウォッチ向け「watchOS 27」、スマートテレビ向け「tvOS 27」、スマートグラス向け「visionOS 27」などの各プラットフォームの次期バージョンが発表されるものと予想されます。
アプリ名：Apple Developer
価格：無料
カテゴリー：Developer Tools
開発者：Apple
バージョン：10.8.3
互換性：iOS 17.0以降またはiPadOS 17.0以降、macOS 14.0以降、tvOS 17.0以降、visionOS 2.0以降が必要です。
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id640199958?mt=8
記事執筆：memn0ck
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