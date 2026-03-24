本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
3/24（火）
EUR/USD
1.1430（8.88億ユーロ）
1.1450（5.94億ユーロ）
1.1500（30.0億ユーロ）
1.1600（10.0億ユーロ）
1.1645（5.37億ユーロ）
1.1650（5.08億ユーロ）
1.1660（6.67億ユーロ）
1.1670（5.62億ユーロ）
USD/JPY
158.00（19.0億ドル）
GBP/USD
1.3285（4.00億ポンド）
ユーロドルは1.1600に大規模なピンポイント
ドル円は158.00に大規模設定あり
ポンドドルは1.3285と下方に設定あり
3/24（火）
EUR/USD
1.1430（8.88億ユーロ）
1.1450（5.94億ユーロ）
1.1500（30.0億ユーロ）
1.1600（10.0億ユーロ）
1.1645（5.37億ユーロ）
1.1650（5.08億ユーロ）
1.1660（6.67億ユーロ）
1.1670（5.62億ユーロ）
USD/JPY
158.00（19.0億ドル）
GBP/USD
1.3285（4.00億ポンド）
ユーロドルは1.1600に大規模なピンポイント
ドル円は158.00に大規模設定あり
ポンドドルは1.3285と下方に設定あり