深刻な東三河の渇水。豊川用水で生活している市民らは…

【写真を見る】豊川用水の渇水 影響は市民生活や仕事まで… キクラゲ栽培では手作業で水やり 甘味処は洗い物で苦労絶えず ｢断水が現実的になってきた｣ 愛知･豊川市

（豊川市民･70代）

｢お風呂もお湯を使い回しにして、2日のうち1日は追い炊きしてやっている｣

（豊川市民･30代）

｢なるべくシャワーは使わないように気をつけています｣

（9歳）

｢雨、なるべく降ってほしいです｣

（豊川市民･30代）

｢これからだと思うので、梅雨に頑張ってもらいたい｣

水不足がキクラゲ栽培に打撃

水不足の影響はここにも…





（小川実桜アナウンサー）｢すごい数ですね｣（木耳のお店･井上美代子副社長）｢これ全部、キクラゲの菌床｣Q.1つ1つにキクラゲがたくさん生えてくる?（木耳のお店･井上美代子副社長）｢そうですね｣豊川市にあるキクラゲの栽培ハウスです。

（木耳のお店･井上美代子副社長）

｢地下水をくみ上げてスプリンクラーから水が出る仕組みだが、地下水が枯れてしまってスプリンクラーから水が出てこなくなって｣

雨が少ないことの影響か、先月、地下水が枯渇したのです。



（木耳のお店･井上美代子副社長）

｢いつも水をあげられているときは、（傘が）もっと大きくきれいに開くが、これはすごく乾燥している状況｣



キクラゲを育てるには大量の水が必要で、これまではスプリンクラーで1日6回から10回放水し、4トンから5トンの水を使っていました。しかし…

｢先が見えない、どうしようもできないもどかしさ｣

（木耳のお店･井上美代子副社長）

「生キクラゲは一切販売できていないので、（売り上げが）80%ぐらいダウンするのでは」



スプリンクラーからは水が出ず、出荷用の栽培ができない状態です。そして、急遽、豊川用水の農業用水をホースで引き、最小限の水で菌床の延命処置のみに絞って作業にあたっています。ハウスにある約3000個の菌床を1つずつ手作業で毎日バケツの水につけています。



（木耳のお店･井上美代子副社長）

「先が見えない、どうしようもできないもどかしさと、自然の前では無力だという感じがあります」

甘味処でも渇水の影響が…

一方、こちらはそのキクラゲの粉を加えたもちもちのわらび餅が売りの店。

（小川実桜アナウンサー）

｢噛むと弾力が歯に跳ね返ってくる感覚がします。キクラゲパワーすごいですね｣

豊川用水ではきょうも節水が続いていますが…



Q.節水という紙を貼っているが?

（甘味処 よび田屋･杉山公洋大将）

｢（貯水率が）ゼロになったというニュースが出たところで貼りました。宇連ダムだけじゃなくてほかの貯水池も枯渇寸前ということで、本当に断水が現実的になってきたと感じました｣

洗い物で苦労が… 店内飲食もテイクアウト用容器に

わらび餅を練った釜の水洗いには気を遣います。



（甘味処 よび田屋･杉山公洋大将）

｢これの上までは水を張りたいところなんですけども…なるべくこれぐらいの水でやりたい｣

Q.普段の10分の1ぐらいの水?

｢10分の1以下かもしれないです｣

店内での食事もテイクアウト用の容器で提供。水のグラスも紙コップに変更して洗い物を減らしています。



（甘味処 よび田屋･杉山公洋大将）

｢みなさん状況はよく分かってもらっているので、快く了解してもらっている。（容器代の）コストもかかるし、見栄えや満足度も下がってしまうと思うので、雨がたくさん降って元に戻る日を待ち遠しく思っています｣