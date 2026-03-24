ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」が開幕した。

渡辺和将（36＝岡山）が初日3R、コンマ13のトップスタートを決めて押し切った。

「ペラを大幅に叩いたけど、久田（敏之）さんと足合わせして結構やられたので逆の方向に叩いた。初日メンバーの中では引けを取らなかった」と手応え。即座に修正を図って調整の方向性はしっかりつかめた。実りのある初戦となった。

蒲郡は22年、開設67周年記念でG1初優勝を決めた思い出の水面だ。「蒲郡は相性がいい。ただ、フライングも多い。風がよく変わるので、スタートには気を付けたい」と当地の特徴は把握している。スタート巧者ゆえに踏み込みには細心の注意を払いながら、勝負どころでは的確に鋭発を繰り出していく。

昨年は中国地区選、G2MB大賞でV。オーシャンCではSGで初めて準優まで進出した。「去年は上半期が良かったけど、その後が尻すぼみ」と振り返りつつ「今年はここから上げていきたい。前節（多摩川V）のようにいいエンジンなら楽に1着が獲れる。（調子が上がっている）兆しはあるので」と力を込める。

エンジンは昨年12月の温水パイプ装着後に3優出1Vと力強さを増している。「もっと全体的に良くしたい。整備も視野に、ペラを中心に外周りを含めていろいろやっていく」。貪欲に上積みを求めてエンジン出しに没頭。相性いい蒲郡で快音を響かせる。