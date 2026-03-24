菊池風磨（timelesz）と畑芽育がMCを担当！日本テレビ系新音楽番組『夜の音』のキービジュアル解禁
菊池風磨（timelesz）と畑芽育のふたりがMCを務める日本テレビ系の新音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』が4月7日に放送開始。
このたび、初回放送に先駆け、3月31日に放送される特番のゲストアーティストとして、マルシィの出演が決定した。
■特番のゲストアーティストはマルシィに決定
若い世代を中心に圧倒的な支持を集める3人組バンド・マルシィ。等身大の恋愛を描いた歌詞と切ないメロディで共感を呼び、多くの人々の心を掴んできた彼らが『夜の音』に登場。
スタジオでは、「ラブソング」「絵空」「隣で」の3曲を披露。それぞれの楽曲に込めた想いや背景を紐解きながら、その物語を凝縮した特別なライブステージを届ける。
さらに、本番組の世界観を象徴するキービジュアルも解禁。
月をモチーフにした幻想的なセットが印象的で、『夜の音』ならではの空気感を表現している。
この特別なステージで繰り広げられる、ここでしか観られないパフォーマンスにも注目だ。
■番組情報
日本テレビ『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』
初回放送：04/07（火）24:24～24:54
MC：菊池風磨、畑芽育
【関連番組】
日本テレビ『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』特番
03/31（火）25:29～25:59
※初回放送に先駆けた特番（関東ローカル放送）
MC：菊池風磨、畑芽育
ゲスト：マルシィ
■関連リンク
番組詳細はこちら
https://www.ntv.co.jp/topics/articles/199xt5wc8bu9kf8wo7.html
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