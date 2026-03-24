菊池風磨（timelesz）と畑芽育がMCを担当！日本テレビ系新音楽番組『夜の音』のキービジュアル解禁

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菊池風磨（timelesz）と畑芽育のふたりがMCを務める日本テレビ系の新音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』が4月7日に放送開始。

このたび、初回放送に先駆け、3月31日に放送される特番のゲストアーティストとして、マルシィの出演が決定した。

■特番のゲストアーティストはマルシィに決定

若い世代を中心に圧倒的な支持を集める3人組バンド・マルシィ。等身大の恋愛を描いた歌詞と切ないメロディで共感を呼び、多くの人々の心を掴んできた彼らが『夜の音』に登場。

スタジオでは、「ラブソング」「絵空」「隣で」の3曲を披露。それぞれの楽曲に込めた想いや背景を紐解きながら、その物語を凝縮した特別なライブステージを届ける。

さらに、本番組の世界観を象徴するキービジュアルも解禁。

月をモチーフにした幻想的なセットが印象的で、『夜の音』ならではの空気感を表現している。

この特別なステージで繰り広げられる、ここでしか観られないパフォーマンスにも注目だ。

■番組情報

日本テレビ『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』

初回放送：04/07（火）24:24～24:54

MC：菊池風磨、畑芽育

【関連番組】

日本テレビ『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』特番

03/31（火）25:29～25:59

※初回放送に先駆けた特番（関東ローカル放送）

MC：菊池風磨、畑芽育

ゲスト：マルシィ

■関連リンク

番組詳細はこちら

https://www.ntv.co.jp/topics/articles/199xt5wc8bu9kf8wo7.html

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