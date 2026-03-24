　本日の日経平均株価は、中東情勢を巡る過度な懸念が後退し、前日比736円高の5万2252円と3日ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は7社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、米バークシャーグループの戦略的出資がサプライズ視された東京海上ホールディングス <8766> [東証Ｐ]など。そのほか、ギフトホールディングス <9279> [東証Ｐ]は連日で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<2702> マクドナルド　東Ｓ　小売業
<3673> ブロドリーフ　東Ｐ　情報・通信業
<6787> メイコー　　　東Ｐ　電気機器
<7678> あさくま　　　東Ｓ　小売業
<8766> 東京海上　　　東Ｐ　保険業

<9072> ニッコンＨＤ　東Ｐ　陸運業
<9279> ギフトＨＤ　　東Ｐ　小売業

株探ニュース