

本日の日経平均株価は、中東情勢を巡る過度な懸念が後退し、前日比736円高の5万2252円と3日ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は7社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、米バークシャーグループの戦略的出資がサプライズ視された東京海上ホールディングス <8766> [東証Ｐ]など。そのほか、ギフトホールディングス <9279> [東証Ｐ]は連日で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<2702> マクドナルド 東Ｓ 小売業

<3673> ブロドリーフ 東Ｐ 情報・通信業

<6787> メイコー 東Ｐ 電気機器

<7678> あさくま 東Ｓ 小売業

<8766> 東京海上 東Ｐ 保険業



<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業

<9279> ギフトＨＤ 東Ｐ 小売業



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