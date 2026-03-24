3月21日、重盛さと美が自身のInstagramを更新。《黒髪復活》の文字とともに写真を公開したが、その若返りの様子にファンからは驚きの声が寄せられている。

「これまでの投稿では、濃いめの茶髪姿の写真を投稿してきた重盛さんですが、今回は黒髪にイメチェン。デビュー以来“ギャル”なイメージが強い彼女ですが、一気に落ち着いた印象になりましたね。この投稿には、ファンから『何かどんどん若返ってない？』『黒髪もすごく素敵です』『お若い』と絶賛の嵐。重盛さんは現在37歳ですが、確かに年齢よりも相当若く見えますね。

最近でも、たまに黒髪姿を見せることはありますが、それでもすぐに髪色を明るくしてしまうので、今回の投稿もレアな一枚でしょう」（芸能記者）

重盛が芸能界デビューしたのは2006年のこと。2010年には、オーディションを経てトーク番組『めちゃ×2イケてるッ!』（フジテレビ系）のレギュラーに抜擢され、一躍注目を集めた。

「同番組で人気を博した重盛さんは、2016年には歌手デビューも果たします。現在でも歌手活動は続いており、2020年に公開した楽曲は3780万回再生を突破。さらに最近では、2024年に写真集『ANGEL』を自費制作したり、アパレルブランドを展開するなど、自己プロデュース能力の高さを見せつけて活躍しています」（同前）

2024年11月には、本誌が“千鳥ノブ似”の彼氏との交際を報じている。本人曰く、「6年半くらい仲よくさせていただいています」とのことで、おそろいの服装でデートする様子もキャッチしていた。

「交際報道時もそうですが、重盛さんはこれまでにも私生活を赤裸々に明かす“ぶっちゃけキャラ”としても人気を博してきました。こうした性格に相まって、現在もラップを披露したり、写真集で大胆な姿を見せたりと様々なことにチャレンジしていますが、若々しい印象を保ち続けられているのでしょう」（同前）

デビューから20年経ち、現在は“アラフォー”の重盛だが、気持ちも見た目も、まだまだ若者のようだ