鈴華ゆう子が宗家 鈴華慶晟として起ち上げた詩吟新流派「吟道鈴華流」が、創流記念大会を5月2日に東京都・調布市文化会館たづくり にて開催することを発表した。

鈴華は、5歳から詩吟と剣詩舞を始め、全国大会での優勝経験も持つ。今回の創流記念大会では知る人ぞ知る存在である吟剣詩舞をエンターテインメントとして次世代へ繋ぐ場にしていきたいとのこと。「まずは一人でも多くの方に生で観てほしい」という思いから、あえて抽選による無料席枠も設けられる。

この大会を成功させるべく、CAMPFIREでのクラウドファンディング募集ページも開設された。支援者には会場に行けなくても想いを届ける「自宅から応援コース」と、最前線で幕開けを見届ける「参加して応援コース（優先的な座席確保など）」の2つの形が用意されている。募集期間は2026年3月28日12:00〜2026年4月30日 23:59まで。

■＜吟道鈴華流 創流記念大会＞

2026年5月2日（土）調布市文化会館たづくり(2階) くすのきホール

開場13:00 ／ 開演13:30 主なプログラム： 鈴華流門下生による吟詠、他流派による吟剣詩舞、友好出演パフォーマンス、構成演舞「吟剣詩舞×ライブパフォーマンス」

出演予定者： 吟道鈴華流 宗家 鈴華慶晟（鈴華ゆう子）、日本壮心流（宗家 入倉昭星 他）、箏 いぶくろ聖志、尺八 神永大輔、津軽三味線 匹田大智、篠笛・能管 迎田優香、書家 美帆 ほか 大会詳細 https://yuko-suzuhana.com/suzuhanaryu/

■ クラウドファンディング概要

プラットフォーム： CAMPFIRE

募集期間： 2026年3月28日12:00〜2026年4月30日 23:59まで 主なリターン（返礼品）：

・【自宅から応援】 デジタルお礼状、限定グッズ（手ぬぐい、ステッカー、クリアファイル等）、エンドロールクレジット掲載、定点カメラ映像データ など

・【参加して応援】 一般抽選に先駆けた観覧席の確約、宗家との2ショット撮影を含むホテル祝賀会へのご招待 など クラウドファンディングページ https://camp-fire.jp/projects/928140/view