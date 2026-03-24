FOMARE、47都道県ツアー＜OVER＞最終ゲスト発表にサバシスターと上江洌. 清作＆The BK Sounds!!
FOMAREが2025年12月16日より開催中の＜47都道府県ツアー「OVERTOUR 25-26」＞を開催中だ。同ツアーの最終ゲストアーティストが発表となった。
最終ゲストアーティストとして発表されたのは2組。4月11日の福島・郡山公演および翌12日の岩手・盛岡公演にサバシスターが参加することに加え、ツアーファイナルとなる6月20日の沖縄公演に上江洌. 清作＆The BK Sounds!!の参加が決定した。なお、予定枚数終了となっていた郡山公演および盛岡公演のチケットは追加販売が行われるとのこと。詳細は公式SNSにて。
■＜FOMARE “OVER TOUR 25-26”＞
▼2025年
12月16日(火) 福岡・BEAT STATION ※SOLDOUT
ONE MAN SHOW
12月17日(水) 長崎・長崎studio Do! ※SOLDOUT
ONE MAN SHOW
12月19日(金) 岡山・岡山IMAGE ※SOLDOUT
w/ ヤングスキニー
12月23日(火) 埼玉・HEAVEN’S ROCKさいたま新都心 VJ-3 ※SOLDOUT
w/ サテライト
▼2026年
1月07日(水) 千葉・千葉LOOK ※SOLDOUT
ONE MAN SHOW
1月08日(木) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA ※SOLDOUT
w/ OVER ARM THROW
1月10日(土) 山梨・甲府 KAZOO HALL ※SOLDOUT
ONE MAN SHOW
1月13日(火) 新潟・新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE ※SOLDOUT
ONE MAN SHOW
1月15日(木) 長野・長野 CLUB JUNK BOX ※SOLDOUT
w/ PEDRO
1月17日(土) 三重・松阪 M’AXA ※SOLDOUT
ONE MAN SHOW
1月21日(水) 福井・福井CHOP ※SOLDOUT
w/ かずき山盛り
1月22日(木) 富山・富山 SOUL POWER ※SOLDOUT
w/ ROTTEN GRAFFTY
1月24日(土) 石川・金沢 EIGHT HALL ※SOLDOUT
w/ ROTTEN GRAFFTY
1月26日(月) 岐阜・柳ヶ瀬 ants ※SOLDOUT
ONE MAN SHOW
1月31日(土) 島根・出雲 APOLLO
w/ MIGHTY HOPE
2月02日(月) 広島・LIve space Reed ※SOLDOUT
w/ MIGHTY HOPE
2月05日(木) 和歌山・CLUB GATE
w/ SIX LOUNGE
2月06日(金) 奈良・NEVER LAND ※SOLDOUT
w/ SIX LOUNGE
2月08日(日) 滋賀・U☆STONE ※SOLDOUT
w/ Blue Mash
2月10日(火) 徳島・club GRINDHOUSE
w/ yonige
2月11日(水) 高知・X-pt.
w/ yonige
2月13日(金) 兵庫・太陽と虎 ※SOLDOUT
w/ totemぽぉる
2月15日(日) 鳥取・米子 AZTiC laughs
w/ アルステイク
2月17日(火) 山口・LIVE rise SHUNAN ※SOLDOUT
w/ アルステイク
2月21日(土) 香川・高松 DIME ※SOLDOUT
w/ TETORA
2月22日(日) 愛媛・松山 W studio RED
w/ TETORA
3月01日(日) 静岡・Live House 浜松窓枠 ※SOLDOUT
w/ LOFT
3月02日(月) 京都・KYOTO MUSE ※SOLDOUT
w/ LOFT
3月05日(木) 大分・club SPOT ※SOLDOUT
w/ HERO COMPLEX
3月06日(金) 佐賀・GEILS ※SOLDOUT
w/ HERO COMPLEX
3月09日(月) 熊本・Django ※SOLDOUT
ONE MAN SHOW
3月11日(水) 宮崎・LAZARUS ※SOLDOUT
w/ ammo
3月12日(木) 鹿児島・SR HALL ※SOLDOUT
w/ ammo
3月22日(日) 青森・八戸 LIVE HOUSE FOR ME ※SOLDOUT
ONE MAN SHOW
3月24日(火) 秋田・Club SWINDLE
w/ NEK!
3月25日(水) 山形・酒田 MUSIC FACTORY ※SOLDOUT
w/ NEK!
4月02日(木) 群馬・高崎芸術劇場 スタジオシアター ※SOLDOUT
w/ ハルカミライ
4月08日(水) 茨城・水戸 LIGHT HOUSE ※SOLDOUT
w/ UNFAIR RULE
4月09日(木) 栃木・HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2 ※SOLDOUT
w/ UNFAIR RULE
4月11日(土) 福島・郡山 Hip Shot Japan
w/ サバシスター
4月12日(日) 岩手・the five morioka
w/ サバシスター
4月14日(火) 宮城・仙台 darwin ※SOLDOUT
ONE MAN SHOW
4月16日(木) 北海道・cube garden ※SOLDOUT
w/ ザ・ボーイズ＆ガールズ
4月18日(土) 北海道・旭川 CASINO DRIVE ※SOLDOUT
w/ ザ・ボーイズ＆ガールズ
4月27日(月) 大阪・梅田CLUB QUATTRO ※SOLDOUT
w/ Ivy to Fraudulent Game
4月28日(火) 愛知・名古屋 CLUB QUATTRO ※SOLDOUT
w/ KAKASHI
5月22日(金) 東京・日本武道館
ONE MAN SHOW
6月20日(土) 沖縄・桜坂 セントラル
w/ 上江洌. 清作＆The BK Sounds!!
チケット：https://w.pia.jp/t/fomare-overtour/
■＜FOMARE LIVE at 日本武道館＞
5月22日(金) 日本武道館
open18:00 / start19:00
▼チケット
全席指定 7,800円(税込)
https://w.pia.jp/t/fomare-budokan/
■新曲「スターダスト」
2026年1月14日(水)配信開始
配信リンク：https://tf.lnk.to/fomare_stardust
※各種音楽配信サイトにて
※アニメ『TRIGUN STARGAZE』エンディングテーマ
■アニメ『TRIGUN STARGAZE』
放送日時：2026年1月10日(土)23時より
放送局：テレ東系列にて
※放送終了後、各種配信プラットフォームにて順次配信
原作：内藤泰弘(少年画報社 ヤングキングコミックス刊)
▼CAST
ヴァッシュ・ザ・スタンピード：松岡禎丞
メリル・ストライフ：あんどうさくら
ニコラス・D・ウルフウッド：細谷佳正
ミリィ・トンプソン：綾森千夏
ホッパード・ザ・ガントレット：武虎
レオノフ・ザ・パペットマスター：チョー
ミッドバレイ・ザ・ホーンフリーク：三木眞一郎
レガート・ブルーサマーズ：内山昂輝
エレンディラ・ザ・クリムゾンネイル：村瀬 歩
ウィリアム・コンラッド：中尾隆聖
ザジ・ザ・ビースト：TARAKO／高山みなみ
ミリオンズ・ナイヴズ：佐藤流司
▼主題歌
オープニングテーマ：「ピカレスクヒーロー」ano
エンディングテーマ：「スターダスト」FOMARE
▼スタッフ
監督：佐藤雅子
シリーズ構成・脚本：筆安一幸
ストーリー原案：オキシタケヒコ
コンセプトアート・キャラクター原案：田島光二
キャラクターデザイン：押山清高
メカニカルデザイン：柳瀬敬之 片貝文洋
プロップデザイン：長谷川竹光
CGチーフディレクター：井野元英二
CGリードアーティスト：都田崇之
CGレイアウトスーパーバイザー：田中哲郎
CGディレクター：池内隆一 青木俊介
色彩設計：橋本賢
美術監督：中島理
撮影監督：村山琴実
編集：今井大介
リレコーディングミキサー：藤島敬之
サウンドエディター：勝俣まさとし
音楽：加藤達也
制作：オレンジ
公式サイト：https://trigun-anime.com
公式X：https://x.com/trigun_anime
公式TikTok：https://tiktok.com/@trigun_anime
関連リンク
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