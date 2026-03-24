スピッツが明日3月25日にデビュー35周年を迎える。これを記念し、最新シングル「灯を護る」からデビューシングル「ヒバリのこころ」まで、リリースを遡って全てのシングル曲を網羅した51曲収録のプレイリスト『CYCLE HIT PLAYLIST 2025→1991 Spitz Debut 35th Limited-time Edition』が、デビュー記念日となる3月25日(水)より1年間限定で配信されることが決定した。

また、各CDショップでは、3月25日(水)以降準備が整い次第、スピッツのCD/DVD/Blu-ray/LP/カセットテープをお買い上げの方に先着で、『CYCLE HIT PLAYLIST 2025→1991 Spitz Debut 35th Limited-time Edition』のジャケット絵柄ステッカーがプレゼントされる。

この機会にスピッツ35年分のシングルを遡って記念日を満喫してほしい。また、バンドの周年イヤーの活動にも注目が集まるところだ。

■ 『CYCLE HIT PLAYLIST 2025→1991 Spitz Debut 35th Limited-time Edition』
配信期間：2026年3月25日(水)0時〜2027年3月24日(水)
https://spitz.lnk.to/cyclehitplaylist35

【配信楽曲名】 (オリジナルリリース日)
1​. 灯を護る (2025/10/6)
2​. 美しい鰭 (2023/4/12)
3​. 大好物 (2021/11/3)
4​. 紫の夜を越えて (2021/3/25)
5​. 猫ちぐら (2020/6/26)
6​. 優しいあの子 (2019/6/19)
7​. 1987→ (2017/7/5)
8​. 歌ウサギ (2017/7/5)
9​. ヘビーメロウ (2017/7/5)
10​. みなと (2016/4/27)
11​. 雪風 (2015/4/15)
12​. 愛のことば -2014mix- (2014/7/15)
13​. さらさら (2013/5/15)
14​. タイム・トラベル (2012/2/1)
15​. シロクマ (2010/9/29)
16​. つぐみ (2010/6/23)
17​. 君は太陽 (2009/8/26)
18​. 若葉 (2008/11/5)
19​. 群青 (2007/8/1)
20​. ルキンフォー (2007/4/18)
21​. 魔法のコトバ (2006/7/12)
22​. 春の歌 (2005/4/20)
23​. 正夢 (2004/11/10)
24​. スターゲイザー (2004/1/21)
25​. 水色の街 (2002/8/7)
26​. ハネモノ (2002/8/7)
27​. さわって・変わって (2001/12/12)
28​. 夢追い虫 (2001/10/11)
29​. 遥か (2001/5/16)
30​. メモリーズ (2000/6/21)
31​. ホタル (2000/4/26)
32​. 流れ星 (1999/4/28)
33​. 楓 (1998/7/7)
34​. 冷たい頬 (1998/3/18)
35​. 運命の人 (1997/11/27)
36​. 夢じゃない (1997/4/23)
37​. スカーレット (1997/1/29)
38​. 渚 (1996/9/9)
39​. チェリー (1996/4/10)
40​. 涙がキラリ☆ (1995/7/7)
41​. ロビンソン (1995/4/5)
42​. スパイダー (1994/10/26)
43​. 青い車 (1994/7/20)
44​. 空も飛べるはず (1994/4/25)
45​. 君が思い出になる前に (1993/10/25)
46​. 裸のままで (1993/7/25)
47​. 日なたの窓に憧れて (1992/11/26)
48​. 惑星のかけら (1992/8/26)
49​. 魔女旅に出る (1991/10/25)
50​. 夏の魔物 (1991/6/25)
51​. ヒバリのこころ (1991/3/25)

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