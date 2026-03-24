スピッツが明日3月25日にデビュー35周年を迎える。これを記念し、最新シングル「灯を護る」からデビューシングル「ヒバリのこころ」まで、リリースを遡って全てのシングル曲を網羅した51曲収録のプレイリスト『CYCLE HIT PLAYLIST 2025→1991 Spitz Debut 35th Limited-time Edition』が、デビュー記念日となる3月25日(水)より1年間限定で配信されることが決定した。

また、各CDショップでは、3月25日(水)以降準備が整い次第、スピッツのCD/DVD/Blu-ray/LP/カセットテープをお買い上げの方に先着で、『CYCLE HIT PLAYLIST 2025→1991 Spitz Debut 35th Limited-time Edition』のジャケット絵柄ステッカーがプレゼントされる。

この機会にスピッツ35年分のシングルを遡って記念日を満喫してほしい。また、バンドの周年イヤーの活動にも注目が集まるところだ。

■ 『CYCLE HIT PLAYLIST 2025→1991 Spitz Debut 35th Limited-time Edition』

配信期間：2026年3月25日(水)0時〜2027年3月24日(水)

https://spitz.lnk.to/cyclehitplaylist35 【配信楽曲名】 (オリジナルリリース日)

1​. 灯を護る (2025/10/6)

2​. 美しい鰭 (2023/4/12)

3​. 大好物 (2021/11/3)

4​. 紫の夜を越えて (2021/3/25)

5​. 猫ちぐら (2020/6/26)

6​. 優しいあの子 (2019/6/19)

7​. 1987→ (2017/7/5)

8​. 歌ウサギ (2017/7/5)

9​. ヘビーメロウ (2017/7/5)

10​. みなと (2016/4/27)

11​. 雪風 (2015/4/15)

12​. 愛のことば -2014mix- (2014/7/15)

13​. さらさら (2013/5/15)

14​. タイム・トラベル (2012/2/1)

15​. シロクマ (2010/9/29)

16​. つぐみ (2010/6/23)

17​. 君は太陽 (2009/8/26)

18​. 若葉 (2008/11/5)

19​. 群青 (2007/8/1)

20​. ルキンフォー (2007/4/18)

21​. 魔法のコトバ (2006/7/12)

22​. 春の歌 (2005/4/20)

23​. 正夢 (2004/11/10)

24​. スターゲイザー (2004/1/21)

25​. 水色の街 (2002/8/7)

26​. ハネモノ (2002/8/7)

27​. さわって・変わって (2001/12/12)

28​. 夢追い虫 (2001/10/11)

29​. 遥か (2001/5/16)

30​. メモリーズ (2000/6/21)

31​. ホタル (2000/4/26)

32​. 流れ星 (1999/4/28)

33​. 楓 (1998/7/7)

34​. 冷たい頬 (1998/3/18)

35​. 運命の人 (1997/11/27)

36​. 夢じゃない (1997/4/23)

37​. スカーレット (1997/1/29)

38​. 渚 (1996/9/9)

39​. チェリー (1996/4/10)

40​. 涙がキラリ☆ (1995/7/7)

41​. ロビンソン (1995/4/5)

42​. スパイダー (1994/10/26)

43​. 青い車 (1994/7/20)

44​. 空も飛べるはず (1994/4/25)

45​. 君が思い出になる前に (1993/10/25)

46​. 裸のままで (1993/7/25)

47​. 日なたの窓に憧れて (1992/11/26)

48​. 惑星のかけら (1992/8/26)

49​. 魔女旅に出る (1991/10/25)

50​. 夏の魔物 (1991/6/25)

51​. ヒバリのこころ (1991/3/25)