関西空港〜大阪駅前の深夜リムジンバス、６年ぶり再開へ　コロナ禍で２０年４月休止　キャッシュレス限定で

南海電鉄グループのバス会社・関西空港交通はこのほど、リムジンバス関西空港〜大阪駅前線の深夜運行便を今月２９日から、約６年ぶりに期間限定で再開すると発表した。

関西空港と大阪駅を結ぶリムジンバスは新型コロナウイルス感染症等の影響により２０２０年４月１６日以降、深夜時間帯の運行を休止していた。同社は「このたびの運行再開にあたり、深夜時間帯における輸送需要の確認を行うとともに、より便利にご利用いただけるキャッシュレスバスの実現を目的に、本サービスを“実証実験”として位置付け、期間限定で運行を開始いたします」としている。

運行区間は、関西空港〜大阪駅前（阪急三番街）の２拠点に限定し、支払い手続きの簡素化により、乗車までの流れをこれまで以上にスムーズにするとしている。

▼対象路線 関西空港〜大阪駅前線

▼運行日 ３月２９日〜６月３０日

▼時刻 関西空港第２ターミナル０時０２分発、第１ターミナル０時１５分発、大阪駅前１時１３分着

▼運賃 大人片道２７００円、小児同１３５０円（深夜バスはキャッシュレス決済限定）