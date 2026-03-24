tayoriが、2025年9月24日のアルバム『magic』リリースからちょうど半年となる本日、収録楽曲「ゴースト」のミュージックビデオを公開した。

本作は、生涯を全うした一匹の犬と少女の続きを描いた物語。幽霊となった犬・ハルは、かつての主スズカと共に過ごした街の中をさまよい、思い出の場所に最愛の主の姿を探し求める。彼女にはその姿は見えないものの、どこか懐かしい温もりを感じながら、日常の風景の中を進んでいく。

日本の四季が移ろう何気ない街並みを舞台に、目には見えない想いと記憶のつながりを静かに描いた作品となっている。

また、結成3周年を記念した＜tayori 3rd Anniversary Live “Asterism”＞の開催が決定。こちらは昨年のアルバムツアー以来約8ヶ月ぶりのワンマンライブとなる。本日よりチケットのFC最速先行抽選が開始され、アーティストキービジュアルも一新された。

■＜tayori 3rd Anniversary Live “Asterism”＞

2026年7月3日(金) めぐろパーシモンホール 大ホール

開場17:45 / 開演18:45

チケット：S席：9,900円(税込) ※ピクチャーチケット付き / A席：6,600円(税込) 公演詳細：https://tayori-official.com/contents/364591

FC最速先行抽選：https://tayori-official.com/contents/menu/163594