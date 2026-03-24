女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２４日に、第１２２話が放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

ヘブン（トミー・バストウ）が亡くなった。松野家は悲しみに包まれながらも、勘右衛門（小日向文世）とヘブンの遺影が並んでいる光景に、どこかしみじみ。すると外から「コンニチハ！」と外国人女性の声が。イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）だった。英語とカタコトの日本語で「ご無沙汰しています。オトキシショウ」。目の奥は笑っていなかった…。

頭には黒いコサージュをつけており、どうやらヘブンの死を知っている雰囲気。ネットは「どうやら誰かがイライザさんに知らせたらしいです」「ラストでイライザさんが来日してたけど、ネットもない時代に誰からの手紙で訃報を知ったんだろ…」と疑問。

また「とりあえずイライザさんこええよ…」「『おトキ師匠』の言い方よ…」「イライザ！？…顔、怖いよ！！」「なんか、もう完全に怒ってますね？？？？？」「イライザはおトキに怒りをぶつけに来たのか、悲しみを共有しにきたのか」「また一波乱有りそうな」「イライザさんはラスボスか！！」「遥々来日したイライザは何を語る？」「本にまで来ちゃったイライザさん。このままでは終われないよね！」と震えた。