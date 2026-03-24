中小企業のリスク対策を経営者目線で語る！ 日本損害保険協会「企業のための保険ナビ」

記事ポイント 浜野製作所・浜野慶一氏と日本損害保険協会・八幡業務部会長の対談を公開中小企業を取り巻くリスク環境やBCP・損害保険の有効性がテーマ事業者向け保険の解説記事も順次掲載中 浜野製作所・浜野慶一氏と日本損害保険協会・八幡業務部会長の対談を公開中小企業を取り巻くリスク環境やBCP・損害保険の有効性がテーマ事業者向け保険の解説記事も順次掲載中

日本損害保険協会が、特設サイト「企業のための保険ナビ」にて対談記事を公開しています。

中小企業の経営者に向けた、BCPと損害保険についての実践的な内容です。

日本損害保険協会「企業のための保険ナビ」

公開先：特設サイト「企業のための保険ナビ」対談者：株式会社浜野製作所 浜野慶一氏／日本損害保険協会 八幡業務部会長テーマ：リスクに備えるためのBCPと保険の役割

気候変動による自然災害の激甚化やサイバー攻撃の増加など、中小企業を取り巻くリスクはますます多様化・複雑化しています。

今回の対談では、企業経営者である浜野慶一氏と八幡業務部会長が、こうしたリスク環境の現状を踏まえながら、備えとしてのBCPと損害保険の有効性について語り合っています。

2025年12月に公開された「中小企業におけるリスク意識・対策実態調査2025」の調査結果も交え、中小企業の経営者がどのようなリスクを感じ、どんな対策をしているのか、実態と課題にも触れた内容です。

事業者向け保険の解説記事も公開

特設サイトでは新たなコンテンツとして、事業者向け保険に関する解説記事も掲載されています。

第1弾として3月9日に3本の記事が掲載済みで、第2弾は3月27日に3本の記事が掲載される予定です。

日本損害保険協会は、災害に強い社会の実現に向けて、中小企業のリスク意識向上や事業者向け保険の普及促進に取り組んでいます。

対談記事を通じて、自社のリスク対策を見直すきっかけが得られます。

BCPの策定や損害保険の活用方法など、中小企業の経営に直結する実践的な情報を確認できました。

解説記事もあわせて読むことで、事業者向け保険への理解がより深まります。

日本損害保険協会「企業のための保険ナビ」対談記事の紹介でした。

よくある質問

Q. 対談のテーマは何ですか？

A. 「リスクに備えるためのBCPと保険の役割」をテーマに、中小企業を取り巻くリスク環境や、備えとしてのBCPと損害保険の有効性について話し合われています。

Q. 解説記事はいつ公開されますか？

A. 第1弾として3月9日に3本が掲載済みで、第2弾は3月27日に3本が掲載される予定です。

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