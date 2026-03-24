山形県鶴岡市の自動車部品製造メーカーがこのほど、高級シャワーヘッドを開発しました。企業と企業の取引、いわゆる「BtoB」一筋だった企業が、企業から直接消費者に届ける「BtoC」に挑戦する狙いを取材しました。



鶴岡市郊外の樹脂成形メーカー「スズモト」。現在、鶴岡市内の5つの工場に加え、中国とベトナムの工場で、自動車のトランスミッションに使われるプラスチック製品などをメインに製造しています。





創業から54年目を迎えたことし、新たな挑戦を始めました。それは自社製の高級シャワーヘッド。スズモト初の消費者に直接販売するいわゆる「BtoC」の商品です。スズモト・百瀬浩社長「一番の売りはデザイン性。世の中にはない色のシャワーヘッド。形もミニマルなフォルムになっている。これまではほぼ…ほぼじゃない、100％BtoBの事業だった。自分たちの色々な技術で作ったもの、それをお客さんに直接届けたい」スズモトの創業は1972年。従業員の数はおよそ250人です。入社以来、百瀬浩社長はおよそ40年にわたって「BtoC」挑戦への意欲を抱き続けてきました。スズモト・百瀬浩社長「BtoBの仕事では基本的に取引先から図面を渡されて、同業他社との競争の中で受注していく。一方、取引先の景気動向とか開発動向で自社の業績も左右される。やはり自分たちで頑張って売り上げを稼げるBtoCの商品を開発したかった」世界情勢に左右されやすい自動車部品メーカー。2020年のコロナ禍では、一時、部品の受注が前の年に比べて半減するなど厳しい状況に陥りました。売り上げが減少する中でBtoCへの思いが強まったということです。スズモト・百瀬浩社長「（コロナ禍で）フェイスシールドを試作的に作った。プラスチック製品が自社でも生産できる、開発できると気付いた」自社製品開発の第一弾として、百瀬社長の頭に浮かんだもの。それは、自身が長く海外に単身赴任していた際、日々の疲れを癒してくれた“シャワー”でした。スズモト・百瀬浩社長「33歳から50歳まで（中国南部に）駐在していた。当時、中国が急な経済成長をしていた時期。非常にお客さんの引き合いも多く、毎日夜遅くまで仕事をしていた。暑い地区だったので朝晩シャワーを使っていた。シャワーの使った後の爽快感が身に染みていた。気持ちも体もリフレッシュする時間だった」百瀬社長は近年人気の、節水や洗浄効果が高い、超微細な泡・マイクロバブルが出る高級シャワーヘッドの開発を発案し、山形市在住のデザイナーにプロダクトデザインを依頼。内部の構造は自社で開発しました。スズモト精密・菅原将志設計課長（高級シャワーヘッドを開発すると聞いたときはどう思った？）「民生品を成形するということはないのでちょっとびっくりした。（これまでの製品は）10ミリ角のものから大きくても100ミリ角のもの。これまで我々が取り扱ってきた製品よりもサイズがかなり大きい製品」先行商品を研究し、試作を重ねました。内部構造にはこれまでの自動車部品製造で培った技術を応用。水の中に含まれるマイクロバブルの大きさは10マイクロメートル。髪の毛の8分の1の太さです。さらに、シャワーヘッドから水が渦を巻いて出る構造で、ほどよい水圧があるということです。一方、苦労したのは製品外側の成形でした。スズモト精密・菅原将志設計課長「自動車部品ですとエンジンの内側とか皆さんの目につかない所に使われる部品が多い。シャワーヘッドというと皆さんが手に取って使う。物の見た目が重要になる。より精巧な動きが必要になるので（成形で）従来使っていたエアシリンダーからモーター駆動にしたりして試行錯誤して苦労した」完成までに要した期間はおよそ3年。ついにことし1月、公式オンラインサイトを立ち上げ、販売を開始しました。いずれもアースカラーで、6色を製造しています。スズモト精密・菅原将志設計課長「今までやったことがない新しいジャンル。これから成長していけたらなと思う」スズモト・百瀬浩社長「マイクロバブルを色んな所に応用していきたい。浄水器などの開発を進めている。それも合わせてtoILOシリーズとして販売を考えている」BtoCに活路を見出したいー。鶴岡市のものづくり企業の新たな挑戦に注目です。