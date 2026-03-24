ホール式スティック＆メカニカルボタンで高耐久！ Brook Gaming「Brook StarRay Wireless Controller」

記事ポイント PS5ネイティブ対応ながらXboxスタイルの非対称スティック配置を採用ホールエフェクトスティックとメカニカルボタンで高い耐久性と応答性を実現2段階切り替えトリガーや背面ボタンなど多機能を搭載 PS5ネイティブ対応ながらXboxスタイルの非対称スティック配置を採用ホールエフェクトスティックとメカニカルボタンで高い耐久性と応答性を実現2段階切り替えトリガーや背面ボタンなど多機能を搭載

Brook Gamingから、PS5にネイティブ対応したワイヤレスコントローラー「Brook StarRay Wireless Controller」が登場しました。

Xboxスタイルの非対称スティック配置を採用し、ホールエフェクトスティックやメカニカルボタンなど高性能パーツを搭載しています。

2026年3月13日に正式発売され、現在販売中です。

Brook Gaming「Brook StarRay Wireless Controller」

製品名：Brook StarRay Wireless Controller発売日：2026年3月13日対応機種：PS5 / Steam / PC / iOS / Android接続方式：Bluetooth / USB-C有線接続ポーリングレート：最大1,000Hz（PC有線接続時）バッテリー：1,100mAh リチウムイオンバッテリー重量：約250gサイズ：150 × 110 × 64.7 mm

「Brook StarRay Wireless Controller」は、PS5をはじめPC（Steam）、iOS、Androidに対応したマルチプラットフォームコントローラーです。

Bluetooth接続とUSB-C有線接続の両方に対応しており、PS5ではHOMEボタンから本体を起動することもできます。

PC有線接続時には最大1,000Hzのポーリングレートに対応し、高速かつ安定した入力レスポンスを実現しています。

ホールエフェクトスティック＆メカニカルボタン

人間工学に基づいた設計を採用し、長時間のプレイでも快適に操作できるコントローラーです。

スティックにはホールエフェクト方式を採用し、スティックドリフトを抑えた高い耐久性を備えています。

操作寿命は約500万回で、長期間の使用でも安定した操作性能を維持します。

ボタンにはメカニカル方式を採用し、約400万回の耐久性を実現しました。

従来のコントローラーと比べて最大30％高速な入力応答を可能にしており、アクションゲームやFPSなど素早い操作が求められるジャンルで威力を発揮します。

2段階切り替えトリガー

トリガーには2段階切り替え機構を搭載しています。

レースゲーム向けには15mmのロングストロークによるリニアトリガーが使用でき、アクセルやブレーキの繊細なコントロールに対応します。

FPSやアクションゲーム向けには0.3mmのショートストロークによるクイックトリガーに切り替えが可能です。

プレイするゲームジャンルに合わせてトリガーの感触を使い分けられます。

充実の多機能設計

グリップ内部にランブルモーターを2個搭載し、ゲームの臨場感を高める振動フィードバックに対応しています。

グリップ表面にはマイクロテクスチャー加工を施し、長時間のプレイでも手が滑りにくい設計です。

背面にはカスタマイズ可能なボタンを2つ搭載し、よく使う操作を割り当てることができます。

さらにトップ補助ボタンやRGBライティング、3.5mmヘッドセット端子も備えており、多機能なコントローラーに仕上がっています。

PS5・Steam・iOS・Android・PCの5つのプラットフォームに対応し、1台で幅広いデバイスで使用できました。

ホールエフェクトスティックとメカニカルボタンによる高い耐久性と応答速度で、あらゆるジャンルのゲームを快適に楽しめます。

2段階トリガーの切り替え機構により、レースゲームからFPSまでジャンルに合わせた最適な操作感を得られます。

PS5ネイティブ対応とXboxスタイルの操作性を両立した、コストパフォーマンスの高いワイヤレスコントローラーです。

Brook StarRay Wireless Controllerの紹介でした。

よくある質問

Q. Brook StarRay Wireless Controllerはどの機種に対応していますか？

A. PS5、Steam、PC、iOS、Androidに対応しています。接続方式はBluetoothとUSB-C有線接続の両方に対応しており、PS5ではHOMEボタンから本体を起動することも可能です。

Q. トリガーの切り替え機能とは何ですか？

A. レースゲーム向けの15mmロングストローク（リニアトリガー）と、FPSやアクションゲーム向けの0.3mmショートストローク（クイックトリガー）を切り替えて使用できる機構です。プレイするゲームジャンルに合わせて最適なトリガー感度を選べます。

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