「東京五輪で落選を経験したからこそ…」 パリ五輪柔道女子57キロ級で金メダル 塩尻市出身の出口クリスタ選手と妹のケリー選手が現役引退表明【長野】
パリ五輪柔道金メダリストで塩尻市出身の出口クリスタ選手が現役引退を表明しました。東京五輪で落選を経験したからこそ金メダル、そして、きょうの私がいる」と競技人生を振り返りました。
出口クリスタ選手
「本日をもって現役を引退します。柔道を始めて27年。目標としたオリンピックで優勝することもできました。現役としての柔道人生に満足できたので引き際かなと」
24日に都内で会見し、現役引退を表明したのは、塩尻市出身で柔道の出口クリスタ選手30歳と妹のケリー選手27歳です。
出口クリスタ選手
「アップダウンがすごくある柔道人生だった。いい時もあったし悪い時もあったし、何よりも東京五輪に落選した時は一番のどん底を経験したなと思っているし、それを経験したからこそ、パリ五輪の金メダルもありますし、きょうの私がいる」
そのクリスタ選手の背中を追い、共にパリ五輪にも出場したケリー選手は。
出口ケリー選手
「姉が全部背中を押してくれてもう本当にずっと支えてもらってばかりでした。すごく厳しいお姉ちゃんではあるんですけど、でも厳しいのもなぜか私だけで、今思えばそれが愛だったのかなって思います」
出口クリスタ選手
「それは幻想」
出口ケリー選手
「愛にしといて」
24日は2人を支えた母と祖母が花束を手渡して、競技人生をねぎらいました。高校時代までを過ごした信州に対してクリスタ選手は。
出口クリスタ選手
「やっぱり幼少期、長野で過ごした経験というか日々があったからこそ、きょうまで柔道をやってこられたと思っているので、あとやっぱり応援ですね、応援が多かったおかげでここまでやってこられたかなと。くじけそうになった時もあったんですけど、そこでもう一回立ち上がることができたのはやっぱり（信州で）待ってくれている人たちがいたからなので本当に感謝しています」
今後は子どもたちに柔道の楽しさを伝えたいと、 柔道教室や県内で自身が主催する柔道大会へ意欲を見せていました。