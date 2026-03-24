「なぜ、若者は結婚しないのか？」

この話題が最近の中国で大きなテーマとなっている。なぜなら現代の中国を悩ます少子化の根本的な原因は急速に進む非婚化だからだ。

実際に、今の中国では25歳から29歳までの男性の約7割と女性の約5割が結婚していない。そして、この問題が将来的に中国の根幹を揺るがす事態に発展するのは、もはや秒読みとなっている。

今回の連載では、なぜ中国で非婚化が進むのか、なぜ問題なのかを解説していく。

中国で進行する少子化と非婚化

中国の少子化は2016年から急激に進み、現状はピークからほぼ半減という状況になっている。

そして中国の出生人口と結婚登記件数の推移を照らし合わせると、現代中国が直面している人口動態の構造的な変化が浮き彫りになる。

まず、結婚登記件数のピークが2013年であったのに対し、出生人口のピークはその3年後の2016年に訪れている。

これは、2015年の「一人っ子政策」の廃止と、2016年に実施された「二人っ子政策」の全面解禁によって一時的なベビーブームを引き起こしたものの、結婚という土台そのものが2013年以降、下降線をたどってきたことを示唆している。

婚姻件数の減少は、数年のタイムラグを経て確実に出生数の減少へと直結する性質を持っており、2010年代後半からの出生人口の急落は、まさに「結婚離れ」が顕在化した結果と言えるだろう。

特に注目すべきは、直近数年の動きだ。2024年の出生人口が前年よりわずかに持ち直した一方で、結婚登記件数は過去最低を更新している。

これは、各地で出産の補助金や休暇などの政策が実施され、辰年生まれは縁起が良いとされていることも手伝って、すでに結婚している世帯による駆け込み出産や政策による効果が一部で見られた可能性はあるが、長期的な出生数の回復は極めて厳しい局面にあることを物語っている。

なぜ中国の若者たちは結婚したがらないのか、なぜ結婚できないのか。「家族」という社会の最も根底となる組織から、中国社会を解剖していこう。

結婚しない若者たち

2024年の統計から若者の非婚化、晩婚化が進んでいることが顕著に分かる。

中国国家統計局のデータより

表の通り、25歳男性の未婚率は80.8%だが、29歳では47.3%まで下がり、25～29歳の平均未婚率は約67%。25-29歳の男性人口は4460万人のため、全国では約3000万人の男性が未婚ということになる。

女性も同様に25歳の未婚率64.1%から29歳では26.7%となり、5年間の平均未婚率は約47%程度のため、3975万人のうち、2000万人近くの女性が未婚なのだ。

結婚は本来、中国にとっての最優先課題。なぜならば、このまま結婚数が減少すると国家の掲げる目標が達成できないからだ。

中国は2035年までに1人あたりGDPを中等先進国水準にまで引き上げる方針を打ち出している。

しかし、現在の非婚化のトレンドが続くと、2035年頃には、現在の20代後半の世代が家庭を持ち、消費の主役となるはずだった時期を過ぎる。

そして、この世代が未婚のまま、あるいは子どもを持たない選択をした場合、住宅や教育、耐久消費財への需要が劇的に減少する。

そして、製造業やサービス業の現場を支える若年労働力が決定的に不足し、経済成長を維持するための人口ボーナスは完全に失われ、逆に経済の足を引っ張る人口オーナスの重圧が最大化する。

その結果、経済成長が停滞し、豊かな国になる前に高齢化が完成してしまう。これを防ぐために、内需拡大は国家目標達成のための絶対条件となっているのだ。

この数年がラストチャンス…「未富先老」という地雷

日本と同様に非婚化・少子化が進む中国。しかし中国には日本より積極的にこの問題を解決しなければならない理由がある。そのキーワードが「未富先老」である。

中国は少子化と共に高齢化も急速に進行。今の中国では超高齢化社会（65歳以上の人口割合が21%以上）への突入が2032年と予測されている。

中国国家統計局のデータより

ここで重要なのは、日本との違いだ。

日本が超高齢化に向かっていた1990年代半ば、一人当たりGDPは約3万5000ドル～4万3000ドルという極めて高い水準にあった。

対して、現在の中国は約1万2000ドル～1万3000ドル台に留まっており、当時の日本の3分の1以下の経済力で、日本以上のスピードで進む高齢化に立ち向かわなければならない状況なのだ。

そして、これこそ日本との大きな違いであり、中国が抱える根本的な問題の「未富先老」である。

この言葉は「豊かになる前に老いてしまう」を意味している。この「豊かになる」という意味は個人的な財産のみを示してはいない。年金や教育、医療といった社会保障の原資が圧倒的に不足することを意味している。

筆者は、この状態が続くと2030年代の前半以降、限られた社会資源をどこに割くべきかという議論が、国家を激しく揺さぶると予想している。

つまり、2030年の前半までに非婚化が解消できないと、以降は手遅れのフェーズに入るということだ。

中国は5年ごとの戦略的目標が設定されている。2026年～2030年の5カ年計画（第15次5カ年計画）では人口問題が「人口発展戦略を改善し、人口の高い質的発展を促進する」重点戦略として格上げされた。実質的には、この数年がラストチャンスであろう。

次回からは「なぜ若者は結婚しないのか」に焦点を当てて解説していく。

文/下川英馬 内外タイムス