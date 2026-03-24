49歳元阪神・赤星憲広氏の妻、38歳徳原恵梨が第１子妊娠 結婚からほぼ４年／全文
元阪神の赤星憲広氏（49）の妻、タレント徳原恵梨（38）が24日、自身のインスタグラムを更新。第1子妊娠を公表した。
2人は22年4月に結婚。待望の第1子だ。徳原は「私事で恐縮ですが、このたび新しい命を授かりました。すでに安定期に入っており、有難いことにここまで大きな体調の変化もなく、お仕事も相談しながらさせていただいております」と報告。続けて「産後は体調と相談しながら復帰予定ですので、どうかあたたかく見守っていただけましたら幸いです」と投げかけた。
赤星氏は現役時代、阪神で9シーズン、プレーした。03年のセ・リーグ優勝に貢献した韋駄天（いだてん）の外野手。右投げ左打ち。引退後は野球評論家やニュースのコメンテーターとしても活動している。
以下、発表全文。
ご報告
いつも応援してくださる皆様へ
私事で恐縮ですが、
このたび新しい命を授かりました。
すでに安定期に入っており、有難いことにここまで大きな体調の変化もなく、お仕事も相談しながらさせていただいております。
『原田伸郎のめざせパーゴルフ3』は4月放送分から しばらく代わりの方に入っていただいくため、このタイミングでご報告させていただきました。
産後は体調と相談しながら復帰予定ですので、どうかあたたかく見守っていただけましたら幸いです。
皆様におかれましてもお身体に気をつけてお過ごしください。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
徳原恵梨