元阪神の赤星憲広氏（49）の妻、タレント徳原恵梨（38）が24日、自身のインスタグラムを更新。第1子妊娠を公表した。

2人は22年4月に結婚。待望の第1子だ。徳原は「私事で恐縮ですが、このたび新しい命を授かりました。すでに安定期に入っており、有難いことにここまで大きな体調の変化もなく、お仕事も相談しながらさせていただいております」と報告。続けて「産後は体調と相談しながら復帰予定ですので、どうかあたたかく見守っていただけましたら幸いです」と投げかけた。

赤星氏は現役時代、阪神で9シーズン、プレーした。03年のセ・リーグ優勝に貢献した韋駄天（いだてん）の外野手。右投げ左打ち。引退後は野球評論家やニュースのコメンテーターとしても活動している。

以下、発表全文。

ご報告

いつも応援してくださる皆様へ

私事で恐縮ですが、

このたび新しい命を授かりました。

すでに安定期に入っており、有難いことにここまで大きな体調の変化もなく、お仕事も相談しながらさせていただいております。

『原田伸郎のめざせパーゴルフ3』は4月放送分から しばらく代わりの方に入っていただいくため、このタイミングでご報告させていただきました。

産後は体調と相談しながら復帰予定ですので、どうかあたたかく見守っていただけましたら幸いです。

皆様におかれましてもお身体に気をつけてお過ごしください。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

徳原恵梨