老犬の「危険な嘔吐」5選

1.何度も繰り返し吐く

短時間に何度も吐き続ける場合は、非常に危険なサインです。

何度も吐くことで体内の水分が失われ、体力が少ない老犬はあっという間に脱水症状に陥ります。自己判断で様子を見ず、すぐに夜間救急や近くの動物病院へ連絡し、指示を仰ぐようにしてください。

2.吐こうとしているのに何も出ない

「オエッ」という動作を繰り返しているのに、何も出てこない状態も緊急性が高いです。これは胃がねじれたり、喉や食道に何かが詰まったりしている時に見られる症状です。

お腹が膨らんできたり、苦しそうに歩き回ったりする場合は、命に関わる状態である可能性が極めて高いため、迷わずすぐに病院へ連れて行きましょう。

3.吐いたものに血が混じっている

吐いたものに赤い血が混じっていたり、コーヒーのかすのような黒っぽい塊が混じったりしている場合は注意が必要です。

胃や十二指腸などの消化管から出血している恐れがあります。老犬は内臓の粘膜が弱くなっていることも多いため、わずかな出血であっても大きな病気が隠れているサインかもしれません。現物や写真を持って受診してください。

4.ぐったりしている・呼びかけに反応が薄い

吐いた後にぐったりして動けなくなったり、名前を呼んでも反応が鈍かったりする場合は、体が限界を迎えている証拠です。

ショック状態に陥っている可能性や、脳のトラブル、重度の内臓疾患などが考えられます。体温が低くなっていることもあるため、毛布などで保温しながら、一分一秒でも早く専門的な治療を受けさせてあげてください。

5.下痢や発熱を伴っている

嘔吐だけでなく、下痢や熱がある場合は、ウイルス感染や強い炎症が起きていることが疑われます。老犬にとって、上からも下からも水分が出てしまうのは非常に過酷な状況です。

免疫力が低下しているシニア期には、こうした併発症状が命取りになることがよくあります。体力があるうちに検査を受け、点滴などの適切な処置を受けましょう。

老犬が吐いてしまう主な原因

消化機能の低下

加齢に伴い、食べ物を消化する力や、胃腸を動かす筋肉の機能がどうしても落ちてしまいます。これまでと同じごはんを食べていても、急に消化しきれなくなって吐き戻してしまうことがあります。

これは病気というよりも「体の変化」に近いものですが、放置すると栄養不足や脱水に繋がるため、食事内容の見直しが必要な時期のサインと言えます。

病気によるもの

老犬の嘔吐で最も警戒すべきなのが、内臓の病気です。特に腎臓や肝臓の機能が低下すると、体内の毒素をうまく排出できなくなり、その影響で吐き気が引き起こされます。

また、膵炎や腫瘍などが原因で吐くことも珍しくありません。一見元気そうに見えても、内臓が悲鳴を上げている場合があるため、血液検査などの定期的なチェックが重要です。

誤飲・誤食

好奇心が旺盛な若い頃だけでなく、老犬になっても誤飲・誤食のリスクはあります。食べられないものを飲み込んでしまうと、胃や腸に詰まって激しい嘔吐を引き起こします。

視力や嗅覚が衰えてきたことで、食べ物ではないものを間違えて口にしてしまうケースも増えるため、飼い主は愛犬の周りに危険なものを置かないよう、これまで以上に配慮が必要です。

薬の影響

持病のために飲み続けている薬が、体質の変化や体調によって体に合わなくなることがあります。特に痛み止めや抗生物質などは、胃の粘膜を荒らしてしまう副作用が出ることも。

「いつも飲んでいるから大丈夫」と思わず、投薬を開始してから、あるいは継続中に吐く回数が増えたと感じたら、すぐに獣医師に相談して薬の調整を検討しましょう。

様子を見ても大丈夫？「緊急度が低い」ケース

吐いたからといって、全てのケースでパニックになる必要はありません。例えば、吐いた直後でも尻尾を振って歩き回り、ごはんも欲しがるほど元気がある場合は、少し様子を見ても良いでしょう。

早食いをしてすぐに未消化のものを戻してしまった場合や、空腹の時間が長すぎて胃液（黄色い液）や泡（白い液）を吐いてしまう「胆汁嘔吐症候群」などは、食生活の工夫で改善することが多いです。

ただし、これらはあくまで「一時的」である場合の話です。吐いた後にケロッとしていても、週に何度も繰り返したり、数日にわたって続いたりするようなら、それは体からの隠れたSOSかもしれません。

老犬は我慢強いため、飼い主が「大丈夫そう」と思っても、水面下で病気が進行していることがあります。少しでも「いつもと違うな」という違和感があれば、安心を買うつもりで病院へ行くことが大切です。

まとめ

老犬にとって、嘔吐は体力を削る大きな負担です。大切なのは、日頃から「愛犬の普通」をよく観察しておくことです。

普段の食べ方や吐く頻度、便の状態を知っていれば、異変にいち早く気付くことができます。飼い主の「何かおかしい」という直感は、時に検査数値よりも正確です。

自己判断で様子を見すぎて後悔しないよう、迷った時はすぐにかかりつけの医師に相談し、愛犬との穏やかな時間を守りましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)